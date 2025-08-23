fechar
Transmissão Goiás x América-MG ao vivo online: confira onde assistir

Esmeraldino busca retomar a liderança da Série B, posto perdido após a derrota no clássico contra o Vila Nova, por 2 a 0. Coelho luta contra a degola

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/08/2025 às 16:00
Jogadores do Goiás reunidos antes da bola rolar
Jogadores do Goiás reunidos antes da bola rolar - Instagram/Goiás

Goiás e América-MG se enfrentam neste sábado (23), às 18h00 (Horário de Brasília). O confronto, válido pela 23ª rodada da Série B, terá como palco o Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Como chegam as equipes

Derrotado no clássico contra o Vila Nova, na rodada anterior, por 2 a 0, o Goiás busca a vitória para retornar à liderança da competição, perdida para o Coritiba. O Esmeraldino está um ponto atrás do Coxa.

Por outro lado, o América-MG vive mau momento. Com os mesmos 22 pontos do Volta Redonda, que abre a zona de rebaixamento, o Coelho espera não entrar no Z-4. A equipe ainda tenta encerrar cinco rodadas sem vitória, após o empate com o Amazonas.

Onde assistir Goiás x América-MG ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/08 (sábado) - 18h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 23
  • Local: Serrinha, Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: ESPN e Sportynet

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Juninho, Rafael Gava e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini.

América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

