Transmissão Goiás x América-MG ao vivo online: confira onde assistir
Esmeraldino busca retomar a liderança da Série B, posto perdido após a derrota no clássico contra o Vila Nova, por 2 a 0. Coelho luta contra a degola
Goiás e América-MG se enfrentam neste sábado (23), às 18h00 (Horário de Brasília). O confronto, válido pela 23ª rodada da Série B, terá como palco o Estádio da Serrinha, em Goiânia.
Como chegam as equipes
Derrotado no clássico contra o Vila Nova, na rodada anterior, por 2 a 0, o Goiás busca a vitória para retornar à liderança da competição, perdida para o Coritiba. O Esmeraldino está um ponto atrás do Coxa.
Por outro lado, o América-MG vive mau momento. Com os mesmos 22 pontos do Volta Redonda, que abre a zona de rebaixamento, o Coelho espera não entrar no Z-4. A equipe ainda tenta encerrar cinco rodadas sem vitória, após o empate com o Amazonas.
Onde assistir Goiás x América-MG ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/08 (sábado) - 18h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 23
- Local: Serrinha, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: ESPN e Sportynet
Prováveis Escalações
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Juninho, Rafael Gava e Moraes; Jajá, Arthur Caíke e Wellington Rato. Técnico: Vagner Mancini.
América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Maguinho, Miquéias, Miguelito, Yago Souza e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.