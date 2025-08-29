fechar
Transmissão Operário-PR x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir

Duelo entre paranaenses reúne Coxa, vice-líder da competição, em busca da ponta da tabela, e Fantasma, que vem embalado sob o comando de Alex

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 17:00
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h00, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Germano Krüger.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Os assinantes do pacote padrão terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

O Operário está em 11º lugar, com 30 pontos, e espera manter a boa fase após vitória sobre o Paysandu. Jogando em casa, o time de Alex tem conseguido bons resultados busca se aproximar do G-4.

Do outro lado, o Coritiba vive grande momento em busca do retorno à Série A. Vice-líder da competição com 43 pontos, o Coxa soma seis jogos de invencibilidade e busca encostar no líder Goiás, que ultrapassou o Alviverde na rodada anterior.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 29/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Thiaguinho, Neto Paraíba, Zuluaga e Kleiton; Ademílson e Boschilia. Técnico: Alex

Coritiba: Pedro Rangel; Tiago Coser, Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado; Vini Paulista, de Pena, Sebastián Gómez e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.

