Transmissão Operário-PR x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir
Duelo entre paranaenses reúne Coxa, vice-líder da competição, em busca da ponta da tabela, e Fantasma, que vem embalado sob o comando de Alex
Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h00, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Germano Krüger.
Onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Os assinantes do pacote padrão terão acesso à transmissão da partida.
Como chegam as equipes
O Operário está em 11º lugar, com 30 pontos, e espera manter a boa fase após vitória sobre o Paysandu. Jogando em casa, o time de Alex tem conseguido bons resultados busca se aproximar do G-4.
Do outro lado, o Coritiba vive grande momento em busca do retorno à Série A. Vice-líder da competição com 43 pontos, o Coxa soma seis jogos de invencibilidade e busca encostar no líder Goiás, que ultrapassou o Alviverde na rodada anterior.
Ficha técnica
- Data e Horário: 29/08 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Jaime Giraldo e Cristiano; Thiaguinho, Neto Paraíba, Zuluaga e Kleiton; Ademílson e Boschilia. Técnico: Alex
Coritiba: Pedro Rangel; Tiago Coser, Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado; Vini Paulista, de Pena, Sebastián Gómez e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.