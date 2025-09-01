Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Índio Condá busca a vitória para permanecer no G-4 e espera voltar à elite do futebol nacional após 5 anos. Goianos também lutam pelo acesso
Nesta segunda-feira, às 19h00 (horário de Brasília), a Chapecoense recebe o Vila Nova na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
A Chapecoense vive seu melhor momento na competição. Com 40 pontos, o time ocupa a 3ª colocação e chega embalada por uma goleada de 4 a 0 sobre o Athletic Club, ampliando sua invencibilidade para nove partidas.
No outro lado, o Vila Nova, com 33 pontos, ocupa o 8º lugar e vem de derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, mas segue na briga por uma vaga no G-4.
Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo
Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.