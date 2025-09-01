fechar
Onde assistir | Notícia

Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Índio Condá busca a vitória para permanecer no G-4 e espera voltar à elite do futebol nacional após 5 anos. Goianos também lutam pelo acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/09/2025 às 12:30
Imagem de jogador da Chapecoense
Imagem de jogador da Chapecoense - Rafael Bressan/Chapecoense

Nesta segunda-feira, às 19h00 (horário de Brasília), a Chapecoense recebe o Vila Nova na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Chapecoense vive seu melhor momento na competição. Com 40 pontos, o time ocupa a 3ª colocação e chega embalada por uma goleada de 4 a 0 sobre o Athletic Club, ampliando sua invencibilidade para nove partidas.

No outro lado, o Vila Nova, com 33 pontos, ocupa o 8º lugar e vem de derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, mas segue na briga por uma vaga no G-4.

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

Leia também

Transmissão CRB x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão CRB x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir
Transmissão Operário-PR x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Operário-PR x Coritiba ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags