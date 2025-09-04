fechar
Onde assistir | Notícia

Brasil x Chile ao vivo online grátis no Globoplay: veja como assistir a Seleção Brasileira

O streaming restransmite, de maneira gratuita, a cobertura da TV Globo para o confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 04/09/2025 às 19:28
Casemiro em domínio de bola em jogo da Seleção Brasileira
Casemiro em domínio de bola em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4/9) pela 17ª rodada das Eliminatórias, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

O Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na classificação geral, com 25 pontos conquistados.

Leia Também

Já a Seleção Shilena está na lanterna (10°) da competição internacional e não tem mais chances de chegar ao Mundial, que será disputado em conjunto entre Estados Unidos, México e Canadá.

  • 1º - Argentina: 35 pontos
  • 2º - Equador: 25 pontos
  • 3º - Brasil: 25 pontos
  • 4º - Uruguai: 24 pontos
  • 5º - Paraguai: 24 pontos
  • 6º - Colômbia: 22 pontos

A posição final na tabela é definida por critérios de desempate em caso de igualdade de pontos.*

Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha com a bola em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Brasil x Chile ao vivo online grátis no Globoplay

Os torcedores brasileiros têm algumas opções para acompanhar o jogo ao vivo e de graça. Uma delas é Globoplay (clique aqui para assistir), que retransmite a programação da TV Globo.

Como assistir de graça no Globoplay?

  • Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
  • Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
  • Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".

Resultado do jogo Brasil x Chile em tempo real

Os torcedores podem saber o placar em tempo real através do canal GeTV no YouTube. Para ter acesso às imagens de graça, nem precisar ser inscrito. Basta clicar aqui ou dar play vídeo abaixo.

Leia também

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
famosos

Quem é Helton Arruda, ex-goleiro da Seleção Brasileira que foi preso em Portugal
Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)
Seleção Brasileira

Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)

Compartilhe

Tags