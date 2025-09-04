Brasil x Chile ao vivo online grátis no Globoplay: veja como assistir a Seleção Brasileira
O streaming restransmite, de maneira gratuita, a cobertura da TV Globo para o confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
A Seleção Brasileira, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4/9) pela 17ª rodada das Eliminatórias, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).
O Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na classificação geral, com 25 pontos conquistados.
Já a Seleção Shilena está na lanterna (10°) da competição internacional e não tem mais chances de chegar ao Mundial, que será disputado em conjunto entre Estados Unidos, México e Canadá.
- 1º - Argentina: 35 pontos
- 2º - Equador: 25 pontos
- 3º - Brasil: 25 pontos
- 4º - Uruguai: 24 pontos
- 5º - Paraguai: 24 pontos
- 6º - Colômbia: 22 pontos
A posição final na tabela é definida por critérios de desempate em caso de igualdade de pontos.*
Brasil x Chile ao vivo online grátis no Globoplay
Os torcedores brasileiros têm algumas opções para acompanhar o jogo ao vivo e de graça. Uma delas é Globoplay (clique aqui para assistir), que retransmite a programação da TV Globo.
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
- Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".
Resultado do jogo Brasil x Chile em tempo real
Os torcedores podem saber o placar em tempo real através do canal GeTV no YouTube. Para ter acesso às imagens de graça, nem precisar ser inscrito. Basta clicar aqui ou dar play vídeo abaixo.