Paraguai x Equador: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Seleção mandante precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, que marcaria seu retorno após 16 anos de ausência
Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.
Como chegam as equipes
Quinta colocada nas Eliminatórias, a Seleção Paraguaia se prepara para garantir a vaga na próxima edição da Copa do Mundo. A Albirroja precisa de apenas um empate em seus dois próximos jogos para retornar ao Mundial após 16 anos de ausência.
O Equador, por outro lado, é o vice-colocado no torneio qualificatório. La Tri já está garantida na Copa do Mundo e espera conquistar a vitória para permanecer na vice-liderança.
Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura)
Ficha técnica
- Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 20h30 (horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo - Rodada 17
- Local: Defensores del Chaco, Assunção (Paraguai)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Paraguai: Coronel; Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete; Diego Gómez, Cubas e Kaku; Almirón, Sosa e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.
Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Félix Torres e Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez e Alan Franco; Plata, Valencia e Campana. Técnico: Sebastian Beccacece