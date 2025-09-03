fechar
Onde assistir | Notícia

Paraguai x Equador: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Seleção mandante precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, que marcaria seu retorno após 16 anos de ausência

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 12:53
Julio Enciso, atacante da Seleção Paraguaia
Julio Enciso, atacante da Seleção Paraguaia - Reprodução: Instagram/ Albirroja

Paraguai e Equador se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Como chegam as equipes

Quinta colocada nas Eliminatórias, a Seleção Paraguaia se prepara para garantir a vaga na próxima edição da Copa do Mundo. A Albirroja precisa de apenas um empate em seus dois próximos jogos para retornar ao Mundial após 16 anos de ausência.

O Equador, por outro lado, é o vice-colocado no torneio qualificatório. La Tri já está garantida na Copa do Mundo e espera conquistar a vitória para permanecer na vice-liderança.

Onde assistir Paraguai x Equador ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 04/09 (quinta-feira) - 20h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo - Rodada 17
  • Local: Defensores del Chaco, Assunção (Paraguai)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Paraguai: Coronel; Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete; Diego Gómez, Cubas e Kaku; Almirón, Sosa e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Equador: Galindez; Preciado, Hincapié, Félix Torres e Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez e Alan Franco; Plata, Valencia e Campana. Técnico: Sebastian Beccacece

Leia também

Brasil x Chile: Ingressos, provável escalação e onde assistir ao vivo
Seleção Brasileira

Brasil x Chile: Ingressos, provável escalação e onde assistir ao vivo
Ingressos de Brasil x Chile: Preço, pontos de venda e como comprar
Seleção Brasileira

Ingressos de Brasil x Chile: Preço, pontos de venda e como comprar

Compartilhe

Tags