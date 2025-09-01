Transmissão Ferroviária x Cuiabá ao vivo online: confira onde assistir
Equipe de Araraquara, que está invicta há seis partidas, busca a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Dourado vive má fase
A Ferroviária recebe o Cuiabá nesta segunda-feira (01/09), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming Disney+. A plataforma irá disponibilizar o confronto para os assinantes do pacote premium.
Como chegam as equipes
A Ferroviária, que acumula seis partidas sem derrotas, ocupa a 13ª posição com 30 pontos, seis à frente da zona de rebaixamento. A equipe paulista busca se afastar ainda mais da degola e sonha com uma vaga no G-4.
Já o Cuiabá, que possui, 33 pontos, está na 8ª colocação e tenta retomar o bom desempenho para se aproximar da parte superior da tabela. O Dourado sonha em voltar à Série A.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin
Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros