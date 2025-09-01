fechar
América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Coelho luta contra o rebaixamento e busca a vitória em casa para se aproximar da saída do Z-4. Leão da Ilha quer voltar à briga pelo acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/09/2025 às 15:05
Jogadores do América-MG abraçados em comemoração de gol na Série B
Jogadores do América-MG abraçados em comemoração de gol na Série B - Mourão Panda/América-MG

Na próxima terça-feira (02/09), às 19h30 (horário de Brasília), América-MG e Avaí se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, em confronto decisivo pela 24ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A situação do América-MG é crítica. O time ocupa a penúltima colocação da tabela, com 22 pontos, e chega para a partida após nove jogos sem vitória na Série B. O time pode voltar à terceira divisão nacional após 16 anos.

Por outro lado, o Avaí, que ocupa a 12ª posição com 33 pontos, luta para encostar no G-4 e segue na busca por uma sequência positiva para tentar entrar na briga pela vaga na elite.

Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas.

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura e streaming)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/09 (terça-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: ESPN, Sportynet e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Titi Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura

