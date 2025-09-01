América-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Coelho luta contra o rebaixamento e busca a vitória em casa para se aproximar da saída do Z-4. Leão da Ilha quer voltar à briga pelo acesso
Na próxima terça-feira (02/09), às 19h30 (horário de Brasília), América-MG e Avaí se enfrentam na Arena Independência, em Belo Horizonte, em confronto decisivo pela 24ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
A situação do América-MG é crítica. O time ocupa a penúltima colocação da tabela, com 22 pontos, e chega para a partida após nove jogos sem vitória na Série B. O time pode voltar à terceira divisão nacional após 16 anos.
Por outro lado, o Avaí, que ocupa a 12ª posição com 33 pontos, luta para encostar no G-4 e segue na busca por uma sequência positiva para tentar entrar na briga pela vaga na elite.
Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas.
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (TV por assinatura e streaming)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/09 (terça-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: ESPN, Sportynet e Disney+
Prováveis Escalações
América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Titi Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.
Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura