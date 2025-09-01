fechar
Bayer Leverkusen demite Erik Ten Hag após duas rodadas da Bundesliga

Ex-Manchester United e Ajax, holandês que tinha dois anos de contrato perdeu apenas uma das três partidas oficiais que fez na temporada

Por Victor Peixoto Publicado em 01/09/2025 às 12:46
Erik Ten Hag foi demitido do Bayer Leverkusen
Erik Ten Hag foi demitido do Bayer Leverkusen - Bayer Leverkusen / Reprodução

Bayer Leverkusen surpreendeu a todos e anunciou a demissão do treinador Erik Ten Hag na manhã desta segunda-feira (1).

A demissão vem após apenas três partidas oficiais disputadas pela equipe alemã sob o comando do holandês ex-Ajax e Manchester United.

Neste recorte estão uma vitória, contra o Sonnenhof Großaspach, da quarta divisão, pela Copa da Alemanha, e uma derrota e um empate, contra Hoffenheim e Werder Bremen, respectivamente, pela Bundesliga.

Em ambas as partidas, o Leverkusen saiu na frente e cedeu o resultado, sendo o último após abrir 2 x 0 e 3 x 1.

A decisão surpreende e indica uma má relação entre o treinador e o alto comando do clube, que teria feito o pedido pela saída do treinador que tinha contrato de duas temporadas.

Lembrando que, embora extremamente competitivo nas duas últimas temporadas, tendo sido campeão alemão em 2023/24, a equipe sofreu com muitas baixas em seu elenco que vão desde a saída do ex-treinador, Xabi Alonso, além de várias peças-chave do elenco, como são os casos de Frimpong, Wirtz, Xhaka, Hradecky e Tah.

