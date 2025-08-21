fechar
Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atuais campeões da Bundesliga, Bávaros esperam iniciar nova hegemonia na Alemanha. Touros iniciam nova temporada com reforço brasileiro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/08/2025 às 10:46
Jogadores do Bayern de Munique
Jogadores do Bayern de Munique - Reprodução/ Bayern de Munique

O Bayern de Munique recebe o RB Leipzig nesta sexta-feira (22/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Arena. O confronto é válido pela primeira rodada da Bundesliga.

Como chegam as equipes

O Bayern abre a temporada como grande favorito a mais um título. Campeão nas últimas 12 das últimas 13 edições da Bundesliga, o time busca prosseguir sua hegemonia no time. A equipe entrou em campo, pela última vez, para levantar o Supercopa da Alemanha, com vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart.

Por outro lado, o RB Leipzig entra em campo com nova comissão técnica e novas contratações, como o atacante brasileiro Rômulo, ex-Göztepe, da Turquia. O jogador chega para substituir o centroavante Sesko, de saída para o Manchester United.

Onde assistir Bayern de Munique x RB Leipzig

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Xsports (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • OneFootball (aplicativo)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 22/08 - 15h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Bundesliga - Rodada 1
  • Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: Xsports, SporTV, OneFootball e CazéTV

Leia Também

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah e Raphael Guerreiro; Pavlovic, Kimmich, Luis Díaz, Gnabry e Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Gulacsi, Geertruida , Orban, Lukeba e Raum; Baku, Haidara, Vermeeren e Xavi Simons; Werner e Openda. Técnico: Ole Werner.

