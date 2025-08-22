fechar
Transmissão Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo online: confira onde assistir

Bávaros buscam seu segundo título consecutivo na Bundesliga, o 12º em 13 temporadas. Equipe conta com novos reforços, como o colombiano Luis Díaz

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/08/2025 às 13:00
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol - Reprodução/ Bayern

O Bayern de Munique estreia na Bundesliga 2025/26 nesta sexta-feira (22/08), às 15h30 (horário de Brasília), em duelo contra o RB Leipzig, que será disputado na Allianz Arena.

Onde assistir Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Xsports (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • OneFootball (aplicativo)

Como chegam as equipes

O Bayern teve contratações importantes, como o atacante colombiano Luis Díaz, ex-Liverpol, além do zagueiro Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen.

Apesar da pré-temporada curta devido à participação no Mundial de Clubes, os Bávaros chegam embalados após conquistarem a Supercopa da Alemanha, sobre o Stuttgart, por 2 a 1.

O RB Leipzig trabalha para recuperar o protagonismo, apostando em jovens nomes fortes no ataque e na ofensividade como diferencial para surpreender os bávaros. Um dos novos reforços é o brasileiro Rômulo, que se destacou no Göztepe, da Turquia.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 22/08 - 15h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Bundesliga - Rodada 1
  • Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: Xsports, SporTV, OneFootball e CazéTV

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah e Raphael Guerreiro; Pavlovic, Kimmich, Luis Díaz, Gnabry e Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Gulacsi, Geertruida , Orban, Lukeba e Raum; Baku, Haidara, Vermeeren e Xavi Simons; Werner e Openda. Técnico: Ole Werner.

