Transmissão Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo online: confira onde assistir
Bávaros buscam seu segundo título consecutivo na Bundesliga, o 12º em 13 temporadas. Equipe conta com novos reforços, como o colombiano Luis Díaz
O Bayern de Munique estreia na Bundesliga 2025/26 nesta sexta-feira (22/08), às 15h30 (horário de Brasília), em duelo contra o RB Leipzig, que será disputado na Allianz Arena.
Onde assistir Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- Xsports (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- OneFootball (aplicativo)
Como chegam as equipes
O Bayern teve contratações importantes, como o atacante colombiano Luis Díaz, ex-Liverpol, além do zagueiro Jonathan Tah, ex-Bayer Leverkusen.
Apesar da pré-temporada curta devido à participação no Mundial de Clubes, os Bávaros chegam embalados após conquistarem a Supercopa da Alemanha, sobre o Stuttgart, por 2 a 1.
O RB Leipzig trabalha para recuperar o protagonismo, apostando em jovens nomes fortes no ataque e na ofensividade como diferencial para surpreender os bávaros. Um dos novos reforços é o brasileiro Rômulo, que se destacou no Göztepe, da Turquia.
Ficha técnica
- Data e Horário: 22/08 - 15h30 (horário de Brasília)
- Competição: Bundesliga - Rodada 1
- Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)
- Onde Assistir: Xsports, SporTV, OneFootball e CazéTV
Prováveis Escalações
Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah e Raphael Guerreiro; Pavlovic, Kimmich, Luis Díaz, Gnabry e Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
RB Leipzig: Gulacsi, Geertruida , Orban, Lukeba e Raum; Baku, Haidara, Vermeeren e Xavi Simons; Werner e Openda. Técnico: Ole Werner.