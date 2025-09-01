Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes da competição, Goiás e Coritiba são derrotados na 24ª rodada e abrem espaço para aproximação da terceira colocada Chapecoense

A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a disputa da 24ª rodada, que mexeu bastante na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O Goiás continua na liderança com 44 pontos, mas viu sua vantagem diminuir depois da derrota de virada por 3 a 2 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Logo atrás, o Coritiba perdeu a chance de assumir a ponta ao ser surpreendido pelo Operário-PR, que venceu por 1 a 0 e encostou no pelotão de cima.

A Chapecoense, que ainda tem um jogo a menos, aparece na terceira colocação com 40 pontos, seguida pelo Criciúma, que conquistou uma vitória importante sobre o Remo por 1 a 0 fora de casa e voltou ao G4.

Confira a tabela completa da Série B

Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo 1 Goiás 44 24 13 5 6 31 23 8 2 Coritiba 43 24 12 7 5 24 16 8 3 Chapecoense 40 23 12 4 7 34 20 14 4 Criciúma 39 24 11 6 7 31 21 10 5 Novorizontino 36 24 9 9 6 26 23 3 6 Remo 35 24 8 11 5 24 21 3 7 CRB 34 24 10 4 10 26 22 4 8 Vila Nova 33 23 10 3 10 22 22 0 9 Operário-PR 33 24 9 6 9 26 23 3 10 Cuiabá 33 23 9 6 8 27 27 0 11 Athletico-PR 33 24 9 6 9 31 33 -2 12 Avaí 33 23 8 9 6 30 23 7 13 Atlético-GO 31 24 7 10 7 26 26 0 14 Ferroviária 30 23 7 9 7 25 24 1 15 Athletic 28 24 8 4 12 26 33 -7 16 Botafogo SP 28 24 7 7 10 20 33 -13 17 Amazonas 24 24 5 9 10 25 34 -9 18 Volta Redonda 23 24 5 8 11 14 26 -12 19 América-MG 22 23 6 4 13 23 32 -9 20 Paysandu 21 24 4 9 11 20 29 -9

Próxima rodada da Série B

25ª rodada

4 de setembro (quinta-feira)

19h00 (horário de Brasília) - Amazonas x Remo



5 de setembro (sexta-feira)

19h00 - Paysandu x Volta Redonda



21h30 - Coritiba x Ferroviária

6 de setembro (sábado)

16h00 - Avaí x Goiás



16h00 - Botafogo-SP x Athletico-PR



20h30 - Cuiabá x CRB

7 de setembro (domingo)

16h00 - Criciúma x Chapecoense



18h30 - América-MG x Operário-PR



8 de setembro (segunda-feira)

21h30 - Vila Nova x Athletic-MG



9 de setembro (terça-feira)