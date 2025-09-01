Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Líderes da competição, Goiás e Coritiba são derrotados na 24ª rodada e abrem espaço para aproximação da terceira colocada Chapecoense
A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a disputa da 24ª rodada, que mexeu bastante na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.
O Goiás continua na liderança com 44 pontos, mas viu sua vantagem diminuir depois da derrota de virada por 3 a 2 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.
Logo atrás, o Coritiba perdeu a chance de assumir a ponta ao ser surpreendido pelo Operário-PR, que venceu por 1 a 0 e encostou no pelotão de cima.
A Chapecoense, que ainda tem um jogo a menos, aparece na terceira colocação com 40 pontos, seguida pelo Criciúma, que conquistou uma vitória importante sobre o Remo por 1 a 0 fora de casa e voltou ao G4.
Confira a tabela completa da Série B
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1
|Goiás
|44
|24
|13
|5
|6
|31
|23
|8
|2
|Coritiba
|43
|24
|12
|7
|5
|24
|16
|8
|3
|Chapecoense
|40
|23
|12
|4
|7
|34
|20
|14
|4
|Criciúma
|39
|24
|11
|6
|7
|31
|21
|10
|5
|Novorizontino
|36
|24
|9
|9
|6
|26
|23
|3
|6
|Remo
|35
|24
|8
|11
|5
|24
|21
|3
|7
|CRB
|34
|24
|10
|4
|10
|26
|22
|4
|8
|Vila Nova
|33
|23
|10
|3
|10
|22
|22
|0
|9
|Operário-PR
|33
|24
|9
|6
|9
|26
|23
|3
|10
|Cuiabá
|33
|23
|9
|6
|8
|27
|27
|0
|11
|Athletico-PR
|33
|24
|9
|6
|9
|31
|33
|-2
|12
|Avaí
|33
|23
|8
|9
|6
|30
|23
|7
|13
|Atlético-GO
|31
|24
|7
|10
|7
|26
|26
|0
|14
|Ferroviária
|30
|23
|7
|9
|7
|25
|24
|1
|15
|Athletic
|28
|24
|8
|4
|12
|26
|33
|-7
|16
|Botafogo SP
|28
|24
|7
|7
|10
|20
|33
|-13
|17
|Amazonas
|24
|24
|5
|9
|10
|25
|34
|-9
|18
|Volta Redonda
|23
|24
|5
|8
|11
|14
|26
|-12
|19
|América-MG
|22
|23
|6
|4
|13
|23
|32
|-9
|20
|Paysandu
|21
|24
|4
|9
|11
|20
|29
|-9
Próxima rodada da Série B
25ª rodada
4 de setembro (quinta-feira)
- 19h00 (horário de Brasília) - Amazonas x Remo
5 de setembro (sexta-feira)
- 19h00 - Paysandu x Volta Redonda
- 21h30 - Coritiba x Ferroviária
6 de setembro (sábado)
- 16h00 - Avaí x Goiás
- 16h00 - Botafogo-SP x Athletico-PR
- 20h30 - Cuiabá x CRB
7 de setembro (domingo)
- 16h00 - Criciúma x Chapecoense
- 18h30 - América-MG x Operário-PR
8 de setembro (segunda-feira)
- 21h30 - Vila Nova x Athletic-MG
9 de setembro (terça-feira)
- 19h30 - Novorizontino x Atlético-GO