fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Chapecoense x Vila Nova ao vivo online: confira onde assistir

Terceiro colocado da competição, time catarinense busca a vitória para se aproximar dos líderes. Goianos foram derrotados na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/09/2025 às 17:00
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B - Reprodução/ Chapecoense

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (01/09), às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

O confronto estará disponível para os assinantes do pacote premium.

Como chegam as equipes

A Chapecoense chega para o confronto em excelente fase, com nove jogos consecutivos sem derrota. Atualmente, o Índio Condá ocupa a 3ª posição na tabela, com 40 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes Goiás e Coritiba.

Por outro lado, o Vila Nova ocupa a 8ª colocação, com 33 pontos, e tenta se recuperar da derrota para o Botafogo-SP na rodada anterior. A equipe goiana busca a vitória para se reaproximar do G-4 e continuar na briga pelo acesso à Série A.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

Leia também

Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Ferroviária x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags