Transmissão Chapecoense x Vila Nova ao vivo online: confira onde assistir
Terceiro colocado da competição, time catarinense busca a vitória para se aproximar dos líderes. Goianos foram derrotados na rodada anterior
Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (01/09), às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
O confronto estará disponível para os assinantes do pacote premium.
Como chegam as equipes
A Chapecoense chega para o confronto em excelente fase, com nove jogos consecutivos sem derrota. Atualmente, o Índio Condá ocupa a 3ª posição na tabela, com 40 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes Goiás e Coritiba.
Por outro lado, o Vila Nova ocupa a 8ª colocação, com 33 pontos, e tenta se recuperar da derrota para o Botafogo-SP na rodada anterior. A equipe goiana busca a vitória para se reaproximar do G-4 e continuar na briga pelo acesso à Série A.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/09 (segunda-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo
Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.