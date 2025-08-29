Alverca x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados buscam sua terceira vitória na Liga de Portugal e esperam seguir firmes na luta pelo título. Mandantes ainda não venceram na competição
Neste domingo, às 14h00 (horário de Brasília), o Complexo Desportivo FC Alverca, em Alverca do Ribatejo, é o palco do aguardado duelo entre Alverca e Benfica, em partida da 4ª rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
O duelo marca um momento simbólico na trajetória recente do Alverca, equipe que conquistou duas promoções consecutivas da Liga 3 à Liga Portugal. Apesar da ascensão, o clube ainda busca seu primeiro triunfo na temporada.
Por outro lado, o Benfica aparece em 6º lugar, com campanha melhor e moral elevado após vencer o Fenerbahçe e garantir a classificação para a fase de liga da Champions.
Onde assistir Alverca x Benfica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 31/08 (domingo) - 14h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 4
- Local: Complexo Desportivo FC Alverca, Alverca do Ribatejo (Portugal)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Alverca: Matheus Mendes; Meupiyou, Gómez e Martinez; Nabil Touaizi, Amorim, Tomás Mendes e Isaac James; Cédric Nuozzi, Chiquinho e Milovanovic. Técnico: Custódio Miguel
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Aursnes e Schjelderup; Pavlidis e Ivanovic. Técnico: Francesco Farioli.