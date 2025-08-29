fechar
Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Reds e Gunners chegam embalados para o duelo: Liverpool venceu o Newcastle, enquanto o Arsenal goleou o Leeds e lidera a Premier League.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/08/2025 às 14:37
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25
Equipe do Liverpool na temporada 2024/25 - Liverpool FC/Divulgação

Liverpool recebe o Arsenal no domingo (31), em confronto válido pela 3ª rodada da Premier League. O jogo acontece a partir das 12h30, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Como chegam as equipes?

O Liverpool soma 6 pontos e está na terceira posição. No seu último jogo, a equipe do técnico Arne Slot venceu por 2-3 contra o Newcastle 

Atualmente na primeira posição, o Arsenal soma 6 pontos na competição. A equipe de London venceu por 5-0 contra o Leeds United  no encontro anterior.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Liverpool e Arsenal contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN.

Ficha de jogo

  • Confronto: Liverpool x Arsenal
  • Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
  • Horário: 12h30 (de Brasília)
  • Local: Anfield – Liverpool, Inglaterra
  • Transmissão: ESPN (canal fechado)

Prováveis escalações

Liverpool

Alisson Becker, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké

Arsenal

David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres

