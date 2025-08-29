Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Reds e Gunners chegam embalados para o duelo: Liverpool venceu o Newcastle, enquanto o Arsenal goleou o Leeds e lidera a Premier League.
Liverpool recebe o Arsenal no domingo (31), em confronto válido pela 3ª rodada da Premier League. O jogo acontece a partir das 12h30, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
Como chegam as equipes?
O Liverpool soma 6 pontos e está na terceira posição. No seu último jogo, a equipe do técnico Arne Slot venceu por 2-3 contra o Newcastle
Atualmente na primeira posição, o Arsenal soma 6 pontos na competição. A equipe de London venceu por 5-0 contra o Leeds United no encontro anterior.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Liverpool e Arsenal contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN.
Ficha de jogo
- Confronto: Liverpool x Arsenal
- Data: Domingo, 31 de agosto de 2025
- Horário: 12h30 (de Brasília)
- Local: Anfield – Liverpool, Inglaterra
- Transmissão: ESPN (canal fechado)
Prováveis escalações
Liverpool
Alisson Becker, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké
Arsenal
David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres