Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reds e Gunners chegam embalados para o duelo: Liverpool venceu o Newcastle, enquanto o Arsenal goleou o Leeds e lidera a Premier League.

Liverpool recebe o Arsenal no domingo (31), em confronto válido pela 3ª rodada da Premier League. O jogo acontece a partir das 12h30, no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Como chegam as equipes?

O Liverpool soma 6 pontos e está na terceira posição. No seu último jogo, a equipe do técnico Arne Slot venceu por 2-3 contra o Newcastle

Atualmente na primeira posição, o Arsenal soma 6 pontos na competição. A equipe de London venceu por 5-0 contra o Leeds United no encontro anterior.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Liverpool e Arsenal contará com transmissão ao vivo no canal fechado da ESPN.

Ficha de jogo

Confronto: Liverpool x Arsenal

Liverpool x Arsenal Data: Domingo, 31 de agosto de 2025

Domingo, 31 de agosto de 2025 Horário: 12h30 (de Brasília)

12h30 (de Brasília) Local: Anfield – Liverpool, Inglaterra

Anfield – Liverpool, Inglaterra Transmissão: ESPN (canal fechado)

Prováveis escalações

Liverpool

Alisson Becker, Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké

Arsenal

David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Noni Madueke, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres