fechar
Champions League |

Sorteio da Liga dos Campeões: Veja todos os jogos do Benfica

Águias terão pela frente gigantes da Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e Holanda; veja tabela completa com todos os enfrentamentos

Por Victor Peixoto Publicado em 28/08/2025 às 14:16
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

Estão definidos os adversários do Benfica na Fase de Liga da Liga dos Campeões 2025/26.

Tendo caído nos oitavos-de-final na época passada, as Águias terão uma tabela bastante complicada neste primeiro momento, com duelos contra equipas consideradas dentre as mais fortes de cada pote.

De Real Madrid a Qarabag, veja os duelos do Benfica:

  • Pote 1: Real Madrid (casa); Chelsea (fora)
  • Pote 2: Bayer Leverkusen (casa); Juventus (fora)
  • Pote 3: Napoli (casa); Ajax (fora)
  • Pote 4: Qarabag (casa); Newcastle (fora)

Datas dos jogos

A tabela detalhada ainda será divulgada pela Uefa; veja as datas base:

  • 1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025
  • 2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
  • 3ª rodada: 21 e 22 de outubro de 2025
  • 4ª rodada: 4 e 5 de novembro de 2025
  • 5ª rodada: 25 e 26 de novembro de 2025
  • 6ª rodada: 9 e 10 de dezembro de 2025
  • 7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026
  • 8ª rodada: 28 de janeiro de 2026

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Chaveamento da Champions League: Veja todos os confrontos da Fase de Liga
Champions League 2025/26

Chaveamento da Champions League: Veja todos os confrontos da Fase de Liga
TNT ao vivo: acompanhe em tempo real o sorteio da Champions League 2025/26 e veja o link de transmissão
Transmissão ao vivo

TNT ao vivo: acompanhe em tempo real o sorteio da Champions League 2025/26 e veja o link de transmissão

Compartilhe

Tags