Sorteio da Liga dos Campeões: Veja todos os jogos do Benfica

Águias terão pela frente gigantes da Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e Holanda; veja tabela completa com todos os enfrentamentos

Estão definidos os adversários do Benfica na Fase de Liga da Liga dos Campeões 2025/26.

Tendo caído nos oitavos-de-final na época passada, as Águias terão uma tabela bastante complicada neste primeiro momento, com duelos contra equipas consideradas dentre as mais fortes de cada pote.

De Real Madrid a Qarabag, veja os duelos do Benfica:

Pote 1: Real Madrid (casa); Chelsea (fora)

Pote 2: Bayer Leverkusen (casa); Juventus (fora)

Pote 3: Napoli (casa); Ajax (fora)

Pote 4: Qarabag (casa); Newcastle (fora)

Datas dos jogos

A tabela detalhada ainda será divulgada pela Uefa; veja as datas base:

1ª rodada: 16 a 18 de setembro de 2025

2ª rodada: 30 de setembro a 1º de outubro de 2025

3ª rodada: 21 e 22 de outubro de 2025

4ª rodada: 4 e 5 de novembro de 2025

5ª rodada: 25 e 26 de novembro de 2025

6ª rodada: 9 e 10 de dezembro de 2025

7ª rodada: 20 e 21 de janeiro de 2026