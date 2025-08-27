fechar
Transmissão Benfica x Fenerbahçe ao vivo online: confira onde assistir

Time de Lisboa busca a vitória diante de sua torcida após empate sem gols no jogo de ida, disputado em Istambul, para garantir a vaga na fase de liga

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 15:37
Pavlidis, centroavante do Benfica
Pavlidis, centroavante do Benfica - Reprodução: Tânia Paulo/ Benfica

O Benfica entrará em campo nesta quarta-feira (27), às 16h00 (Horário de Brasília), para encarar o Fenerbahçe, da Turquia. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, pela partida de volta dos play-offs da Liga dos Campeões.

Na partida de ida, o confronto terminou empatado, sem gols.

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TNT (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Benfica segue invicto na atual temporada e busca a vitória para garantir a vaga na fase de liga da Liga dos Campeões. O clube de Lisboa, que contará com a força da torcida benfiquista, vem de vitória sobre o Tondela por 3 a 0.

O Fenerbahçe, por sua vez, luta para retornar à principal competição continental após 15 anos de ausência. Em seu último jogo, pelo Campeonato Turco, o time de Istambul venceu o Kocaelispor, pelo placar de 3 a 1.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 26/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de volta)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Fenerbahçe: Egribayat, Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Amrabat, Fred, Brown e Szymanski; En-Nesyri e Jhon Durán. Técnico: José Mourinho

