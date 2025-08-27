Transmissão Benfica x Fenerbahçe ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Time de Lisboa busca a vitória diante de sua torcida após empate sem gols no jogo de ida, disputado em Istambul, para garantir a vaga na fase de liga

O Benfica entrará em campo nesta quarta-feira (27), às 16h00 (Horário de Brasília), para encarar o Fenerbahçe, da Turquia. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, pela partida de volta dos play-offs da Liga dos Campeões.

Na partida de ida, o confronto terminou empatado, sem gols.

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

TNT (TV por assinatura)

HBO Max (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Benfica segue invicto na atual temporada e busca a vitória para garantir a vaga na fase de liga da Liga dos Campeões. O clube de Lisboa, que contará com a força da torcida benfiquista, vem de vitória sobre o Tondela por 3 a 0.

O Fenerbahçe, por sua vez, luta para retornar à principal competição continental após 15 anos de ausência. Em seu último jogo, pelo Campeonato Turco, o time de Istambul venceu o Kocaelispor, pelo placar de 3 a 1.

Ficha técnica

Data e Horário: 26/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

26/08 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de volta)

Liga dos Campeões - Play-offs (Partida de volta) Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)

Estádio da Luz, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: TNT e HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Barrenechea e Barreiro; Aursnes, Akturkoglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Fenerbahçe: Egribayat, Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Nélson Semedo, Amrabat, Fred, Brown e Szymanski; En-Nesyri e Jhon Durán. Técnico: José Mourinho