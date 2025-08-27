fechar
Onde assistir |

Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay: veja como assistir sem pagar pela Copa do Brasil 2025

O streaming retransmite o sinal da TV Globo de maneira gratuita. Basta você estar conectado à internet; veja como assistir através da internet

Por Robert Sarmento Publicado em 27/08/2025 às 19:24
Jogadores do Corinthians comemorando gol
Jogadores do Corinthians comemorando gol - Rodrigo Coca/Corinthians

Jogo dia ida! Athletico-PR e Corinthians jogam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025.

O regulamento da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) impõe não há o critério do gol fora de casa como desempate. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, na Neo Química Arena.

Leia Também

O time classificado para a semifinal irá enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG e receberá uma premiação com o valor milionário de R$ 9.922.500. Abaixo, veja onde e como assistir sem pagar!

  • Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR

Instagram/Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay

Os torcedores podem assistir na internet com imagens e de graça do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Caso tem outra opção, tem o teste de 30 dias na Amazon Prime Video.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como assistir de graça no Globoplay?

  • Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
  • Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
  • Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".

Resultado do jogo Athletico x Corinthians em tempo real

Quem não quiser a narração da emissora, tem a opção de saber o resultado pela narração de clube no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição do confronto.

YouTube do Athletico Paranaense


YouTube do Corinthians

Leia também

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja os jogos de hoje (27/08) e a disputa por 3 vagas na semifinal
Mata-mata

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja os jogos de hoje (27/08) e a disputa por 3 vagas na semifinal
Transmissão Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo da Copa do Brasil 2025
Copa do Brasil 2025

Transmissão Atlético-MG x Cruzeiro ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo da Copa do Brasil 2025

Compartilhe

Tags