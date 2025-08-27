Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay: veja como assistir sem pagar pela Copa do Brasil 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O streaming retransmite o sinal da TV Globo de maneira gratuita. Basta você estar conectado à internet; veja como assistir através da internet

Jogo dia ida! Athletico-PR e Corinthians jogam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025.

O regulamento da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) impõe não há o critério do gol fora de casa como desempate. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, na Neo Química Arena.

O time classificado para a semifinal irá enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG e receberá uma premiação com o valor milionário de R$ 9.922.500. Abaixo, veja onde e como assistir sem pagar!

Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay

Os torcedores podem assistir na internet com imagens e de graça do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Caso tem outra opção, tem o teste de 30 dias na Amazon Prime Video.

Como assistir de graça no Globoplay?

Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.

Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.

Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".

Resultado do jogo Athletico x Corinthians em tempo real

Quem não quiser a narração da emissora, tem a opção de saber o resultado pela narração de clube no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição do confronto.

YouTube do Athletico Paranaense





YouTube do Corinthians