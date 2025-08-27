Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay: veja como assistir sem pagar pela Copa do Brasil 2025
O streaming retransmite o sinal da TV Globo de maneira gratuita. Basta você estar conectado à internet; veja como assistir através da internet
Jogo dia ida! Athletico-PR e Corinthians jogam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025.
O regulamento da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) impõe não há o critério do gol fora de casa como desempate. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, na Neo Química Arena.
O time classificado para a semifinal irá enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG e receberá uma premiação com o valor milionário de R$ 9.922.500. Abaixo, veja onde e como assistir sem pagar!
- Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR
Athletico x Corinthians ao vivo grátis no Globoplay
Os torcedores podem assistir na internet com imagens e de graça do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. Caso tem outra opção, tem o teste de 30 dias na Amazon Prime Video.
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
- Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".
Resultado do jogo Athletico x Corinthians em tempo real
Quem não quiser a narração da emissora, tem a opção de saber o resultado pela narração de clube no YouTube. Apenas em áudio porque ninguém obtém os direitos de exibição do confronto.
YouTube do Athletico Paranaense
YouTube do Corinthians