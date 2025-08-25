Transmissão Flamengo x Vitória ao vivo online: confira onde assistir
Mengão é o líder isolado do Brasileirão e busca nova vitória para seguir firme na ponta da tabela. Leão da Barra espera sair da zona de rebaixamento
Nesta segunda-feira (25), às 21h00 (horário de Brasília), Flamengo e Vitória entram em campo no Maracanã para fechar a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A.
O confronto coloca frente a frente o líder da competição contra o time baiano, que luta contra a zona de rebaixamento.
Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
Como chegam as equipes
O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Embalado por duas vitórias consecutivas e pela classificação para as quartas de final da Libertadores, o time rubro-negro busca consolidar sua posição na ponta da tabela.
O Vitória ocupa a 19ª colocação, com 19 pontos, e está dentro da zona de rebaixamento. Com apenas 3 vitórias em 20 jogos, o time baiano enfrenta dificuldades na competição e precisa de um bom resultado para se afastar da parte inferior da tabela.
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/08 (sábado) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 21
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: SporTV e Premiere
Prováveis Escalações
Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille