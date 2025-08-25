Transmissão CSA x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Azulão busca vitória para seguir no G-8, enquanto a Ponte Preta já está classificada, mas enfrenta tensão nos bastidores e salários atrasados.

CSA e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (25) à noite pela 18ª rodada da Série C. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, a bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O Azulão luta para se manter vivo na briga pelo G-8. Ocupa a 14ª posição com 22 pontos, vem de quatro jogos sem vitória e chega pressionado após a eliminação na Copa do Nordeste pelo Confiança, precisando vencer em casa para manter chances de classificação.

Classificada antecipadamente para o quadrangular decisivo com 30 pontos, a Macaca entra em campo sem pressão na tabela. Apesar da situação confortável, o clube vive um momento conturbado nos bastidores, com salários atrasados e tensão na diretoria.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto entre CSA e Ponte Preta terá transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal YouTube da SportyNet, que possui licença para transmitir jogos da Série C.

Acompanhe por aqui

Ficha de jogo

Data e horário: Segunda-feira, 25 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília)

Segunda-feira, 25 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Estádio Rei Pelé, Maceió Competição: 18ª rodada da Série C

18ª rodada da Série C Transmissão: SportyNet e DAZN

Prováveis escalações

CSA

Gabriel Félix; Diogo Batista (Ramon), Islan, Eduardo Biazus e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Ramon (Brayann) e Ciel; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães

Ponte Preta

Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Artur (Saimon) e Kevyn; Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Serginho; Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes

Arbitragem