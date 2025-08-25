Transmissão CSA x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Azulão busca vitória para seguir no G-8, enquanto a Ponte Preta já está classificada, mas enfrenta tensão nos bastidores e salários atrasados.
CSA e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira (25) à noite pela 18ª rodada da Série C. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, a bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).
Como chegam as equipes?
O Azulão luta para se manter vivo na briga pelo G-8. Ocupa a 14ª posição com 22 pontos, vem de quatro jogos sem vitória e chega pressionado após a eliminação na Copa do Nordeste pelo Confiança, precisando vencer em casa para manter chances de classificação.
Classificada antecipadamente para o quadrangular decisivo com 30 pontos, a Macaca entra em campo sem pressão na tabela. Apesar da situação confortável, o clube vive um momento conturbado nos bastidores, com salários atrasados e tensão na diretoria.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O confronto entre CSA e Ponte Preta terá transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal YouTube da SportyNet, que possui licença para transmitir jogos da Série C.
Ficha de jogo
- Data e horário: Segunda-feira, 25 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió
- Competição: 18ª rodada da Série C
- Transmissão: SportyNet e DAZN
Prováveis escalações
CSA
Gabriel Félix; Diogo Batista (Ramon), Islan, Eduardo Biazus e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Ramon (Brayann) e Ciel; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães
Ponte Preta
Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Artur (Saimon) e Kevyn; Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Serginho; Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
- Assistente 1: Acácio Menezes Leão (PA)
- Assistente 2: Ederson Brito de Albuquerque (PA)
- Quarto árbitro: Elenildo Batista Rodrigues Junior (AM)