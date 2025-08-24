Transmissão Bahia x Santos ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe da Baixada Santista busca se recuperar da goleada sofrida no duelo contra o Vasco, em casa, por 6 a 0. Tricolor de Aço vem de vitória

O Bahia enfrenta o Santos neste domingo (24/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo que promete agitar o meio da tabela do Brasileirão. O confronto marca a 21ª rodada da competição.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

TV Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

O Bahia vive boa fase sob o comando de Rogério Ceni e ocupa a 4ª colocação, com 33 pontos. Recentemente, o time ergueu a taça do Campeonato Baiano, avançou à final da Copa do Nordeste e vem de triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, fora de casa.

Já o Santos amarga um momento conturbado e amarga a 15ª posição, com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. A goleada histórica sofrida para o Vasco, por 6 a 0, foi o estopim para a demissão do técnico Cleber Xavier, que foi substituído interinamente por Matheus Bacchi.

Ficha técnica

Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)

24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série A - Rodada 21

Série A - Rodada 21 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Éverton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Barreal e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi.