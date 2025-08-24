fechar
Transmissão Bahia x Santos ao vivo online: confira onde assistir

Equipe da Baixada Santista busca se recuperar da goleada sofrida no duelo contra o Vasco, em casa, por 6 a 0. Tricolor de Aço vem de vitória

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/08/2025 às 13:00
Neymar concentrado em jogo do Santos
Neymar concentrado em jogo do Santos - Raul Baretta/Santos

O Bahia enfrenta o Santos neste domingo (24/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo que promete agitar o meio da tabela do Brasileirão. O confronto marca a 21ª rodada da competição.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

O Bahia vive boa fase sob o comando de Rogério Ceni e ocupa a 4ª colocação, com 33 pontos. Recentemente, o time ergueu a taça do Campeonato Baiano, avançou à final da Copa do Nordeste e vem de triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, fora de casa.

Já o Santos amarga um momento conturbado e amarga a 15ª posição, com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. A goleada histórica sofrida para o Vasco, por 6 a 0, foi o estopim para a demissão do técnico Cleber Xavier, que foi substituído interinamente por Matheus Bacchi.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 21
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Éverton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Barreal e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi.

