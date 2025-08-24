Transmissão Bahia x Santos ao vivo online: confira onde assistir
Equipe da Baixada Santista busca se recuperar da goleada sofrida no duelo contra o Vasco, em casa, por 6 a 0. Tricolor de Aço vem de vitória
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Bahia enfrenta o Santos neste domingo (24/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo que promete agitar o meio da tabela do Brasileirão. O confronto marca a 21ª rodada da competição.
Onde assistir Bahia x Santos ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TV Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Como chegam as equipes
O Bahia vive boa fase sob o comando de Rogério Ceni e ocupa a 4ª colocação, com 33 pontos. Recentemente, o time ergueu a taça do Campeonato Baiano, avançou à final da Copa do Nordeste e vem de triunfo sobre o Corinthians por 2 a 1, fora de casa.
Já o Santos amarga um momento conturbado e amarga a 15ª posição, com 21 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. A goleada histórica sofrida para o Vasco, por 6 a 0, foi o estopim para a demissão do técnico Cleber Xavier, que foi substituído interinamente por Matheus Bacchi.
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 21
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Onde Assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Éverton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Barreal e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi.