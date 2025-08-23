Cruzeiro x Inter online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir o Brasileirão sem pagar nada
Bola rola às 18h30, horário de Brasília com transmissão do serviço de streaming da Amazon que dá período gratuito para novos assinantes
Neste sábado (23), Cruzeiro e Internacional se enfrentam, às 18h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no Mineirão, em Belo Horizonte.
A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.
Link oficial e como assistir Cruzeiro x Inter ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Prime Video (clique aqui para assistir online)
O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.
Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.
Acompanhe o resultado ao vivo
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
- Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)