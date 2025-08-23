Cruzeiro x Inter online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir o Brasileirão sem pagar nada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bola rola às 18h30, horário de Brasília com transmissão do serviço de streaming da Amazon que dá período gratuito para novos assinantes

Neste sábado (23), Cruzeiro e Internacional se enfrentam, às 18h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.

Link oficial e como assistir Cruzeiro x Inter ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Prime Video (clique aqui para assistir online)

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)