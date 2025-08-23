fechar
Cruzeiro x Inter online GRÁTIS com imagens: Links oficiais e como assistir o Brasileirão sem pagar nada

Bola rola às 18h30, horário de Brasília com transmissão do serviço de streaming da Amazon que dá período gratuito para novos assinantes

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 17:00
Cruzeiro x Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025
Cruzeiro x Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025

Neste sábado (23), Cruzeiro e Internacional se enfrentam, às 18h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.

Link oficial e como assistir Cruzeiro x Inter ao vivo e online GRÁTIS com imagens

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Acompanhe o resultado ao vivo

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
  • Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
  • Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

