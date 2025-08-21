Transmissão Realidade Jovem x Corinthians ao vivo online: confira onde assistir
Líderes da competição, Brabas da Fiel buscam nova vitória para seguirem na ponta da tabela. Time de São José do Rio Preto segue sem vencer
O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21), às 15h00 (de Brasília), para enfrentar o Realidade Jovem, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir Realidade Jovem x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record News (TV aberta)
- Space (TV por assinatura)
- Max (plataforma de streaming)
- CazéTV (Youtube)
A transmissão pelo Youtube será disponibilizada gratuitamente. Não é necessário se inscrever no canal para acompanhar a partida.
Como chegam as equipes
O Realidade Jovem realiza uma campanha de superação no Paulistão Feminino. Embora ocupe a parte inferior da tabela, com apenas um ponto conquistado, o time de São José do Rio Preto aposta no fator casa e na motivação de enfrentar um gigante para tentar arrancar pontos importantes.
Já o Corinthians chega como grande favorito. Atual campeão da Libertadores e referência na modalidade, o Timão lidera o Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados.
Ficha técnica
- Data e Horário: 21/08 - 15h00 (horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Paulista - Rodada 7
- Local: Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)
- Onde Assistir: Record News, Space, Max e CazéTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi
Corinthians: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato