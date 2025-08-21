fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Realidade Jovem x Corinthians ao vivo online: confira onde assistir

Líderes da competição, Brabas da Fiel buscam nova vitória para seguirem na ponta da tabela. Time de São José do Rio Preto segue sem vencer

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/08/2025 às 13:00
Jogadoras do Corinthians em partida do Paulistão Feminino 2025
Jogadoras do Corinthians em partida do Paulistão Feminino 2025 - Reprodução/ Agência Paulistão

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (21), às 15h00 (de Brasília), para enfrentar o Realidade Jovem, no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir Realidade Jovem x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • Space (TV por assinatura)
  • Max (plataforma de streaming)
  • CazéTV (Youtube)

A transmissão pelo Youtube será disponibilizada gratuitamente. Não é necessário se inscrever no canal para acompanhar a partida.

Como chegam as equipes

O Realidade Jovem realiza uma campanha de superação no Paulistão Feminino. Embora ocupe a parte inferior da tabela, com apenas um ponto conquistado, o time de São José do Rio Preto aposta no fator casa e na motivação de enfrentar um gigante para tentar arrancar pontos importantes.

Já o Corinthians chega como grande favorito. Atual campeão da Libertadores e referência na modalidade, o Timão lidera o Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 21/08 - 15h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Paulista - Rodada 7
  • Local: Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)
  • Onde Assistir: Record News, Space, Max e CazéTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi

Corinthians: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato

Leia também

Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Paulistão Feminino

Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Ferroviária x São Paulo pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Paulistão Feminino

Ferroviária x São Paulo pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags