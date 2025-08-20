Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brabas da Fiel lideram a competição e buscam nova vitória no estadual. Equipe de São José do Rio Preto, por sua vez, conquistou apenas um ponto

Realidade Jovem e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O confronto será disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, nesta quinta-feira (21), às 15h00 (Horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O Realidade Jovem conquistou apenas um ponto e ocupa a lanterna do competição. O time de São José do Rio Preto busca sua primeira vitória no Paulistão.

O Corinthians é o franco favorito para a partida, já que lidera o Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados. O time de Itaquera busca nova vitória para seguir na ponta.

Onde assistir Realidade Jovem x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Record News (TV aberta)

Space (TV por assinatura)

Max (plataforma de streaming)

CazéTV (Youtube)

Ficha técnica

Data e Horário: 21/08 - 15h00 (horário de Brasília)

21/08 - 15h00 (horário de Brasília) Competição: Campeonato Paulista - Rodada 7

Campeonato Paulista - Rodada 7 Local: Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)

Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP) Onde Assistir: Record News, Space, Max e CazéTV

Prováveis Escalações

Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi

Corinthians: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato