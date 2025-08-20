fechar
Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Brabas da Fiel lideram a competição e buscam nova vitória no estadual. Equipe de São José do Rio Preto, por sua vez, conquistou apenas um ponto

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/08/2025 às 14:07
Jogadoras do Corinthians
Jogadoras do Corinthians - Reprodução/ Corinthians

Realidade Jovem e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O confronto será disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, nesta quinta-feira (21), às 15h00 (Horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O Realidade Jovem conquistou apenas um ponto e ocupa a lanterna do competição. O time de São José do Rio Preto busca sua primeira vitória no Paulistão.

O Corinthians é o franco favorito para a partida, já que lidera o Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados. O time de Itaquera busca nova vitória para seguir na ponta.

Onde assistir Realidade Jovem x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • Space (TV por assinatura)
  • Max (plataforma de streaming)
  • CazéTV (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 21/08 - 15h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Paulista - Rodada 7
  • Local: Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)
  • Onde Assistir: Record News, Space, Max e CazéTV

Prováveis Escalações

Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi

Corinthians: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato

