Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Brabas da Fiel lideram a competição e buscam nova vitória no estadual. Equipe de São José do Rio Preto, por sua vez, conquistou apenas um ponto
Realidade Jovem e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O confronto será disputado no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, nesta quinta-feira (21), às 15h00 (Horário de Brasília).
Como chegam as equipes
O Realidade Jovem conquistou apenas um ponto e ocupa a lanterna do competição. O time de São José do Rio Preto busca sua primeira vitória no Paulistão.
O Corinthians é o franco favorito para a partida, já que lidera o Campeonato Paulista, com 15 pontos conquistados. O time de Itaquera busca nova vitória para seguir na ponta.
Onde assistir Realidade Jovem x Corinthians ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record News (TV aberta)
- Space (TV por assinatura)
- Max (plataforma de streaming)
- CazéTV (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: 21/08 - 15h00 (horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Paulista - Rodada 7
- Local: Estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto (SP)
- Onde Assistir: Record News, Space, Max e CazéTV
Prováveis Escalações
Realidade Jovem: Mell Beatriz; Isabela Paixão, Alessandra, Mari Machado, Letícia Albuquerque, Stella Queiroz, Naely, Sabrina, Julia Ferreira, Emilly Silva e Ingrid. Técnico: Rafael Buosi
Corinthians: Kemelli Trugilho; Juliete, Leticia Teles, Mariza e Gi Fernandes; Eudmilla, Dayana Rodríguez, Yaya e Gisela; Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato