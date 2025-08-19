fechar
Ferroviária x São Paulo pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe de Araraquara foi derrotada na rodada anterior e busca a vitória para se manter no G-4. Tricolor Paulista está na segunda colocação

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 12:14
Jogadoras do São Paulo Feminino
Jogadoras do São Paulo Feminino - Reprodução/ CBF

Ferroviária e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (19), às 18h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada no Campeonato Paulista Feminino. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

As Guerreiras Grenás foram derrotadas pelo próprio Tricolor Paulista nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, nos pênaltis. Portanto, a partida serve como uma espécie de revanche para o time de Araraquara.

Invicto há nove jogos, o São Paulo está na segunda colocação na tabela, com 12 pontos. O Tricolor Paulista busca a vitória para seguir próximo do líder Corinthians.

Onde assistir Ferroviária x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 19/08 - 18h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Paulistão Feminino - Rodada 7
  • Local: Arena Fonte Nova, Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Ferroviária: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny e Carol Gil; Bia Menezes, Maressa e Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana

