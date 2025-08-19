Ferroviária x São Paulo pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe de Araraquara foi derrotada na rodada anterior e busca a vitória para se manter no G-4. Tricolor Paulista está na segunda colocação

Ferroviária e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (19), às 18h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada no Campeonato Paulista Feminino. O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

As Guerreiras Grenás foram derrotadas pelo próprio Tricolor Paulista nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, nos pênaltis. Portanto, a partida serve como uma espécie de revanche para o time de Araraquara.

Invicto há nove jogos, o São Paulo está na segunda colocação na tabela, com 12 pontos. O Tricolor Paulista busca a vitória para seguir próximo do líder Corinthians.

Onde assistir Ferroviária x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

Data e Horário: 19/08 - 18h00 (horário de Brasília)

19/08 - 18h00 (horário de Brasília) Competição: Paulistão Feminino - Rodada 7

Paulistão Feminino - Rodada 7 Local: Arena Fonte Nova, Araraquara (SP)

Arena Fonte Nova, Araraquara (SP) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Ferroviária: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny e Carol Gil; Bia Menezes, Maressa e Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana