Transmissão Vélez Sársfield x Fortaleza ao vivo online: confira onde assistir
Leão do Pici sonha com a classificação para as quartas da Libertadores, apesar da má campanha no Brasileirão. Argentinos contam com apoio da torcida
A disputa pelas oitavas de final da Copa Libertadores chega ao seu momento decisivo nesta terça-feira (19/08), quando Vélez Sársfield e Fortaleza se enfrentarão às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.
Onde assistir Vélez Sársfield x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.
Como chegam as equipes
Sob comando de Guillermo Barros Schelotto, o Vélez vive um momento de confiança após conquistar uma invencibilidade de seis partidas em sua casa.
Já o Fortaleza, com Renato Paiva como técnico desde julho, busca redenção na Libertadores diante de instabilidade no campeonato nacional, onde ocupa a vice-lanterna.
Ficha técnica
- Data e Horário: 19/08 - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Libertadores - Oitavas de Final (Jogo de Volta)
- Local: José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Vélez Sársfield: Marchiori, Gordon, Quirós, Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto
Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson. Técnico: Renato Paiva