Vélez Sársfield x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em má fase no Campeonato Brasileiro, Leão do Pici busca a vitória na Argentina para garantir a vaga nas quartas de final da Libertadores.
O Fortaleza tem um compromisso decisivo nesta terça-feira (19/08), às 19h00, diante do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, os clubes empataram em 0 a 0.
Como chegam as equipes
O Vélez Sársfield busca a vitória diante de sua torcida para garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe argentina venceu o Independiente em seu último jogo, por 2 a 1.
O Fortaleza vem de derrota em duelo contra o Fluminense, pelo placar de 2 a 1. A equipe cearense vive péssima fase no Brasileirão e busca melhor rendimento na competição internacional.
Onde assistir Vélez Sársfield x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 19/08 - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Libertadores - Oitavas de Final (Jogo de Volta)
- Local: José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Vélez Sársfield: Marchiori, Gordon, Quirós, Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto
Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson. Técnico: Renato Paiva