Vélez Sársfield x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em má fase no Campeonato Brasileiro, Leão do Pici busca a vitória na Argentina para garantir a vaga nas quartas de final da Libertadores.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/08/2025 às 14:59
Deyverson, atacante do Fortaleza
Deyverson, atacante do Fortaleza - Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza tem um compromisso decisivo nesta terça-feira (19/08), às 19h00, diante do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Na primeira partida, os clubes empataram em 0 a 0.

Como chegam as equipes

O Vélez Sársfield busca a vitória diante de sua torcida para garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe argentina venceu o Independiente em seu último jogo, por 2 a 1.

O Fortaleza vem de derrota em duelo contra o Fluminense, pelo placar de 2 a 1. A equipe cearense vive péssima fase no Brasileirão e busca melhor rendimento na competição internacional.

Onde assistir Vélez Sársfield x Fortaleza ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 19/08 - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores - Oitavas de Final (Jogo de Volta)
  • Local: José Amalfitani, Buenos Aires (Argentina)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Vélez Sársfield: Marchiori, Gordon, Quirós, Magallán e Elias Gómez; Tobías Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson. Técnico: Renato Paiva

