Transmissão Ferroviária x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir
Tricolor Paulista ocupa a segunda colocação, três pontos atrás do líder Corinthians, e vive grande fase, já que está invicto há nove partidas
Ferroviária e São Paulo voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19/08), às 18h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025.
A Ferroviária, que ainda digere a queda nas quartas do Brasileirão Feminino nas penalidades para o próprio São Paulo, busca recuperação no estadual, onde ocupa a quarta colocação, com 8 pontos.
Já o São Paulo lidera a competição com 12 pontos e vem de classificação às semifinais do Brasileirão Feminino. Em grande fase, o time está invicto há nove jogos.
Ficha técnica
- Data e Horário: 19/08 - 18h00 (horário de Brasília)
- Competição: Paulistão Feminino - Rodada 7
- Local: Arena Fonte Nova, Araraquara (SP)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Ferroviária: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes
São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny e Carol Gil; Bia Menezes, Maressa e Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana