Onde assistir | Notícia

Transmissão Ferroviária x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir

Tricolor Paulista ocupa a segunda colocação, três pontos atrás do líder Corinthians, e vive grande fase, já que está invicto há nove partidas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 17:09 | Atualizado em 19/08/2025 às 17:09
Jogadoras do São Paulo Feminino
Jogadoras do São Paulo Feminino - Reprodução/ CBF

Ferroviária e São Paulo voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19/08), às 18h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025.

A Ferroviária, que ainda digere a queda nas quartas do Brasileirão Feminino nas penalidades para o próprio São Paulo, busca recuperação no estadual, onde ocupa a quarta colocação, com 8 pontos.

Já o São Paulo lidera a competição com 12 pontos e vem de classificação às semifinais do Brasileirão Feminino. Em grande fase, o time está invicto há nove jogos.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 19/08 - 18h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Paulistão Feminino - Rodada 7
  • Local: Arena Fonte Nova, Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Ferroviária: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny e Carol Gil; Bia Menezes, Maressa e Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana

