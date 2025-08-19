Transmissão Ferroviária x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor Paulista ocupa a segunda colocação, três pontos atrás do líder Corinthians, e vive grande fase, já que está invicto há nove partidas

Ferroviária e São Paulo voltam a se enfrentar nesta terça-feira (19/08), às 18h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 7ª rodada do Paulistão Feminino 2025.

A Ferroviária, que ainda digere a queda nas quartas do Brasileirão Feminino nas penalidades para o próprio São Paulo, busca recuperação no estadual, onde ocupa a quarta colocação, com 8 pontos.

Já o São Paulo lidera a competição com 12 pontos e vem de classificação às semifinais do Brasileirão Feminino. Em grande fase, o time está invicto há nove jogos.

Ficha técnica

Data e Horário: 19/08 - 18h00 (horário de Brasília)

19/08 - 18h00 (horário de Brasília) Competição: Paulistão Feminino - Rodada 7

Paulistão Feminino - Rodada 7 Local: Arena Fonte Nova, Araraquara (SP)

Arena Fonte Nova, Araraquara (SP) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Ferroviária: Luciana, Andressa, Camila, Rafa Soares e Nicoly; Fátima Dutra, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes

São Paulo: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Anny e Carol Gil; Bia Menezes, Maressa e Camilinha; Crivelari, Aline e Isa. Técnico: Thiago Viana