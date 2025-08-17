Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Série A 2025
Este é o segundo de três confrontos seguidos entre os times. Um dos embates já ocorreu, com vitória do Mengão, e outro será na quarta-feira (20/08)
Um, dois, três! Esse é o total de duelos em sequência entre Internacional e Flamengo. Depois da vitória rubro-negra na ida da Libertadores, os times voltam a jogar hoje (17/08).
Desta vez, entram em campo às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 20ª rodada da Série A 2025. No mesmo local, em 20 de agosto, fazem a volta da competição sul-americana.
Em relação ao campeonato nacional, a distância entre ambos é de 16 pontos. O Mengão abriu a rodada na liderança, com 40 pontos, e o Colorado na modesta 11ª colocação, tendo 24 pontos.
- Jogo: Internacional x Flamengo.
- Competição: 20ª rodada da Série A.
- Data: Domingo, 17 de agosto de 2025.
- Hora: 18h30 (horário de Brasília).
- Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS).
Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan; Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Transmissão Flamengo x Internacional ao vivo online grátis
O jogo vai passar na TV Globo? Diferente dos embataes no torneio da Conmebol, a partida deste domingo tem transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Amazon (streaming).
Sendo assim, os torcedores e fãs de futebol em geral também podem assistir na internet e com imagens de graça! Só no Prime Video que o período de teste dura 30 dias (saiba mais aqui).
Como assistir a Record de graça no PlayPlus?
- Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.
- Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".
- Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.
- Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.
Como ter acesso ao jogoa no YouTube da CazéTV?
- Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.
- Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".
- Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.
- Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo", você verá os eventos disponíveis.
- Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.
Resultado de Flamengo x Internacional em tempo real
Quem estiver interessado em uma cobertura clubística, pode acessar a narração em tempo real no YouTube tanto da FlaTV quanto do Internacional. Os dois canais só podem transtimir em áudio.