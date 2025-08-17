fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Internacional x Flamengo ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Série A 2025

Este é o segundo de três confrontos seguidos entre os times. Um dos embates já ocorreu, com vitória do Mengão, e outro será na quarta-feira (20/08)

Por Robert Sarmento Publicado em 17/08/2025 às 16:02
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique
Filipe Luís, técnico do Flamengo, cumprimenta Bruno Henrique - Instagram/Flamengo

Um, dois, três! Esse é o total de duelos em sequência entre Internacional e Flamengo. Depois da vitória rubro-negra na ida da Libertadores, os times voltam a jogar hoje (17/08).

Desta vez, entram em campo às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 20ª rodada da Série A 2025. No mesmo local, em 20 de agosto, fazem a volta da competição sul-americana.

Em relação ao campeonato nacional, a distância entre ambos é de 16 pontos. O Mengão abriu a rodada na liderança, com 40 pontos, e o Colorado na modesta 11ª colocação, tendo 24 pontos.

  • Jogo: Internacional x Flamengo.
  • Competição: 20ª rodada da Série A.
  • Data: Domingo, 17 de agosto de 2025.
  • Hora: 18h30 (horário de Brasília).
  • Local: Arena Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan; Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Instagram/Internacional
Imagem externa da Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) - Instagram/Internacional

Transmissão Flamengo x Internacional ao vivo online grátis

O jogo vai passar na TV Globo? Diferente dos embataes no torneio da Conmebol, a partida deste domingo tem transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Amazon (streaming).

Sendo assim, os torcedores e fãs de futebol em geral também podem assistir na internet e com imagens de graça! Só no Prime Video que o período de teste dura 30 dias (saiba mais aqui).

Como assistir a Record de graça no PlayPlus?

  • Acesse o site oficial do PlayPlus ou baixe o aplicativo para iOS ou Android.
  • Faça o seu cadastro gratuito e clique para criar uma conta ou "Acesse Grátis".
  • Preencha os dados solicitados (nome, e-mail e senha). Não é precisso inserir dados de cartão.
  • Após o cadastro, você terá acesso à programação ao vivo da Record.

Como ter acesso ao jogoa no YouTube da CazéTV?

  • Acesse o YouTube no navegador ou o aplicativo no celular, tablet, smart TV ou console.
  • Procure pelo canal oficial: Na barra de busca, digite "CazéTV".
  • Acesse a página do canal: Você pode se inscrever, mas não é obrigatório.
  • Na página inicial do canal ou na aba "Ao vivo", você verá os eventos disponíveis.
  • Basta clicar no vídeo para começar a assistir. o evento que deseja.

Resultado de Flamengo x Internacional em tempo real

Quem estiver interessado em uma cobertura clubística, pode acessar a narração em tempo real no YouTube tanto da FlaTV quanto do Internacional. Os dois canais só podem transtimir em áudio.

