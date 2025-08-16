Onde assistir | Contexto
Transmissão Remo x Botafogo-SP ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
A equipe do Leão busca manter boa fase e entrar no G-4 da Série B, enquanto o time da Pantera tenta sair do Z-4 na 22ª rodada da competição.
Remo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Mangueirão , em Belém – PA.
Onde assistir ao vivo?
- Grátis e online: pelo YouTube do Desimpedidos ou pela RedeTV (dependendo da disponibilidade online).
- TV fechada: via SportyNet ou Disney+ (assinatura necessária).
No caso do YouTube, basta acessar o canal do Desimpedidos no horário da partida e clicar na transmissão ao vivo — não é preciso assinar ou pagar.
Ficha de jogo
- Data: 16/08/2025
- Horário: 16h
- Local: Mangueirão – Belém – PA
- Rodada: 22
- Onde assistir: RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos
Leia Também
Vamos conversar no ZAP?ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Remo
- Marcelo Rangel;
- Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio;
- Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani;
- Marrony, Pedro Rocha e Davó.
Técnico: Diego Favarin (Auxiliar)
Botafogo-SP
- Victor Souza;
- Jeferson, Rafael Milhorim (Edson), Carlos Eduardo e Jean Victor;
- Gabriel Bispo, Wesley Dias e Leandro Maciel;
- Jonathan Cafu, Léo Gamalho e Jefferson Nem.
Técnico: Allan Aal