fechar
Onde assistir | Contexto

Transmissão Remo x Botafogo-SP ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

A equipe do Leão busca manter boa fase e entrar no G-4 da Série B, enquanto o time da Pantera tenta sair do Z-4 na 22ª rodada da competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/08/2025 às 16:20
Léo Gamalho, atacante do Botafogo-SP
Léo Gamalho, atacante do Botafogo-SP - Carlos Costa/Agência Botafogo

Remo e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Mangueirão , em Belém – PA.

 

Onde assistir ao vivo?

  • Grátis e online: pelo YouTube do Desimpedidos ou pela RedeTV (dependendo da disponibilidade online).
  • TV fechada: via SportyNet ou Disney+ (assinatura necessária).

No caso do YouTube, basta acessar o canal do Desimpedidos no horário da partida e clicar na transmissão ao vivo — não é preciso assinar ou pagar.

Ficha de jogo

  • Data: 16/08/2025
  • Horário: 16h
  • Local: Mangueirão – Belém – PA
  • Rodada: 22
  • Onde assistir: RedeTv, SportyNet, Disney+ e Youtube Desimpedidos

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Remo

  • Marcelo Rangel;
  • Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio;
  • Caio Vinícius, Cantillo e Giovanni Pavani;
  • Marrony, Pedro Rocha e Davó.

Técnico: Diego Favarin (Auxiliar)

Botafogo-SP

  • Victor Souza;
  • Jeferson, Rafael Milhorim (Edson), Carlos Eduardo e Jean Victor;
  • Gabriel Bispo, Wesley Dias e Leandro Maciel;
  • Jonathan Cafu, Léo Gamalho e Jefferson Nem.

Técnico: Allan Aal

Leia também

Remo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Remo x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Paysandu x Vila Nova ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série B

Transmissão Paysandu x Vila Nova ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags