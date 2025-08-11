Transmissão Paysandu x Vila Nova ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Papão defende invencibilidade de 9 jogos para sair do Z-4, enquanto a equipe do Tigrão estreia Paulo Turra mirando reação na Série B.

Paysandu e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, dia 11, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Papão vive a maior sequência invicta da Série B, com nove jogos sem perder, mas ainda está no Z-4 e precisa vencer em casa após dois empates seguidos.

Já o Vila, no meio da tabela com 27 pontos, estreia o técnico Paulo Turra, que mira uma arrancada para brigar pelo acesso.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto será transmitido pelo Disney+ (transmissão exclusiva para assinantes), ou seja, não haverá forma gratuita legal de assistir.

Passo a passo para assistir futebol no Disney+:

Confirme se o jogo será transmitido no Disney+. Assine um plano que inclua ESPN/ao vivo. Baixe o app ou acesse disneyplus.com. Faça login com seu e-mail e senha. Procure o jogo na aba "Ao Vivo" ou pelo nome. Clique e assista com internet estável.

Ficha de jogo

Data: Segunda-feira, 11 de agosto

Segunda-feira, 11 de agosto Horário: 21h30

21h30 Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Estádio da Curuzu, Belém (PA) Competição: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Transmissão: Disney +

Prováveis escalações

Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson (Luan Freitas), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.

Vila Nova

Halls; Thalys, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.