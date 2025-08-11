fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Paysandu x Vila Nova ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Papão defende invencibilidade de 9 jogos para sair do Z-4, enquanto a equipe do Tigrão estreia Paulo Turra mirando reação na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 11/08/2025 às 19:00
Imagem dos jogadores do Paysandu reunidos antes de partida
Imagem dos jogadores do Paysandu reunidos antes de partida - PAYSANDU.S.C / Jorge Luís Totti

Paysandu e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, dia 11, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Papão vive a maior sequência invicta da Série B, com nove jogos sem perder, mas ainda está no Z-4 e precisa vencer em casa após dois empates seguidos.

Já o Vila, no meio da tabela com 27 pontos, estreia o técnico Paulo Turra, que mira uma arrancada para brigar pelo acesso.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto será transmitido pelo Disney+ (transmissão exclusiva para assinantes), ou seja, não haverá forma gratuita legal de assistir.

Passo a passo para assistir futebol no Disney+:

  1. Confirme se o jogo será transmitido no Disney+.
  2. Assine um plano que inclua ESPN/ao vivo.
  3. Baixe o app ou acesse disneyplus.com.
  4. Faça login com seu e-mail e senha.
  5. Procure o jogo na aba "Ao Vivo" ou pelo nome.
  6. Clique e assista com internet estável.

Ficha de jogo

  • Data: Segunda-feira, 11 de agosto
  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)
  • Competição: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
  • Transmissão: Disney +

Prováveis escalações

Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson (Luan Freitas), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.

Vila Nova

Halls; Thalys, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede.

