fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Imperatriz x América-RN ao vivo online: confira onde assistir

Equipe maranhense garantiu a classificação nos pênaltis, em duelo contra o Manaus. Mecão eliminou a Juazeirense na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/08/2025 às 9:00
Jogadores do Am&eacute;rica-RN em comemora&ccedil;&atilde;o de gol
Jogadores do América-RN em comemoração de gol - Edmário Oliveira/América-RN

O Imperatriz recebe o América-RN neste domingo, (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Frei Epifânio, em duelo eliminatório pela primeira partida da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A disputa de volta está marcada para o dia 24, na Arena das Dunas, em Natal.

Como chegam as equipes

A partida é tratada com máxima seriedade pelas duas equipes. O Imperatriz, motivado pela torcida local, busca conquistar pela primeira vez uma vitória sobre o América-RN e largar com vantagem na disputa pela vaga na próxima fase.

Do outro lado, o América-RN, que avançou após vencer a Juazeirense, espera retornar à Série C após ser rebaixado na temporada anterior. A equipe potiguar busca um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir Imperatriz x América-RN ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube Metrópoles.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série D - Terceira Fase (Jogo de Ida)
  • Local: Estádio Frei Epifânio, Imperatriz (MA)
  • Onde Assistir: Metrópoles

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Imperatriz: Redson; Fabrício, André Penalva, Nassom e Weslley Santos; Jeferson Prill, Cloves (Gleidson), Ícaro e Hitalo Sousa; Vitor Xavier (Rayllan) e Aleilson. Técnico: Paulinho Kobayashi

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Rafael Jansen, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá (Marquinhos), Souza e Dudu; Hebert e Giva. Técnico: Gerson Gusmão

 

Leia também

Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Altos
Série D

Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos vendidos para duelo contra o Altos
Santa Cruz vende 30 mil ingressos antecipados para a decisão contra Altos
Série D

Santa Cruz vende 30 mil ingressos antecipados para a decisão contra Altos

Compartilhe

Tags