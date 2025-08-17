Transmissão Imperatriz x América-RN ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe maranhense garantiu a classificação nos pênaltis, em duelo contra o Manaus. Mecão eliminou a Juazeirense na rodada anterior

O Imperatriz recebe o América-RN neste domingo, (17/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Frei Epifânio, em duelo eliminatório pela primeira partida da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A disputa de volta está marcada para o dia 24, na Arena das Dunas, em Natal.

Como chegam as equipes

A partida é tratada com máxima seriedade pelas duas equipes. O Imperatriz, motivado pela torcida local, busca conquistar pela primeira vez uma vitória sobre o América-RN e largar com vantagem na disputa pela vaga na próxima fase.

Do outro lado, o América-RN, que avançou após vencer a Juazeirense, espera retornar à Série C após ser rebaixado na temporada anterior. A equipe potiguar busca um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir Imperatriz x América-RN ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de Youtube Metrópoles.

Ficha técnica

Data e Horário: 17/08 - 16h00 (horário de Brasília)

17/08 - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série D - Terceira Fase (Jogo de Ida)

Série D - Terceira Fase (Jogo de Ida) Local: Estádio Frei Epifânio, Imperatriz (MA)

Estádio Frei Epifânio, Imperatriz (MA) Onde Assistir: Metrópoles

Prováveis Escalações

Imperatriz: Redson; Fabrício, André Penalva, Nassom e Weslley Santos; Jeferson Prill, Cloves (Gleidson), Ícaro e Hitalo Sousa; Vitor Xavier (Rayllan) e Aleilson. Técnico: Paulinho Kobayashi

América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Rafael Jansen, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá (Marquinhos), Souza e Dudu; Hebert e Giva. Técnico: Gerson Gusmão