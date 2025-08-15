Jogos de hoje (15/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Os jogos de hoje (15/08/25) marca o inicio da várias competições importantes pela Europa, como a estreia do Liverpool, atual campeão da Premier League, contra o Bournemouth.
Na França, o Olympique de Marselha começa a caminhada para tentar destronar o PSG. Na Alemanha e Itália, tem confronto único por mata-mata. No Brasil, 22ª rodada da Série B.
Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Jogos de hoje de futebol (15/08/2025)
Copa da Alemanha
32 avos (Jogo único)
- 13h - Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen - ESPN4 e Disney+
- 13h - FC Gutersloh x Union Berlin - Disney+
- 15h45 - Arminia Bielefield x Werder Bremen - Disney+
Copa da Itália
32 avos (Jogo único)
- 13h - Empoli x Reggiana - SportyNet (YouTube)
- 13h30 - Sassuolo x Catanzaro - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h45 - Lecce x Juve Stabia - SportyNet (YouTube)
- 16h15 - Genoa x Vicenza - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Premier League
1ª rodada
- 16h - Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+
La Liga
1ª rodada
- 14h - Girona x Rayo Vallecano - Disney+
- 16h30 - Villarreal x Real Oviedo - ESPN4 e Disney+
Brasileirão Série B
22ª rodada
- 20h - Amazonas x América-MG - Disney
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
1ª rodada
- 16h30 - Real Valladolid x Ceuta - Disney+
Campeonato Francês
1ª rodada
- 15h45 - Rennes x Olympique de Marselha - CazéTV
Campeonato Turco
2ª rodada
- 15h30 - Galatasaray x Faith Karagumruk - Disney+
Campeonato Argentino
Clausura - 5ª rodada
- 19h - Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé - Disney+
- 21h - Racing x Tigre - ESPN4 e Disney+
Campeonato Norueguês
18ª rodada
- 14h - Stromsgodset x Bodo Glimt - OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Egípcio
2ª rodada
- 15h - Al Ahly x Pharco - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa da Liga Escocesa
Segunda fase (Jogo único)
- 15h45 - Celtic x Falkirk - Canal GOAT
Brasileirão Feminino
Quartas de final - Jogo de volta
- 21h - Corinthians x Bahia - SporTV e Globoplay
Brasileirão Sub-20
Semifinal - Jogo único
- 18h30 - Palmeiras x Cruzeiro - SporTV e Globoplay
- 19h - RB Bragantino x Athletico-PR - Massa Bruta TV (YouTube)