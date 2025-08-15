Jogos de hoje (15/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

fechar
Jogos de hoje (15/08/25): Tabela do futebol completa!

Por Robert Sarmento Publicado em 15/08/2025 às 4:03
Ekitike, novo atacante do Liverpool
Ekitike, novo atacante do Liverpool - Instagram/Liverpool

Os jogos de hoje (15/08/25) marca o inicio da várias competições importantes pela Europa, como a estreia do Liverpool, atual campeão da Premier League, contra o Bournemouth.

Na França, o Olympique de Marselha começa a caminhada para tentar destronar o PSG. Na Alemanha e Itália, tem confronto único por mata-mata. No Brasil, 22ª rodada da Série B.

Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Jogos de hoje de futebol (15/08/2025)

Copa da Alemanha

32 avos (Jogo único)

  • 13h - Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen - ESPN4 e Disney+
  • 13h - FC Gutersloh x Union Berlin - Disney+
  • 15h45 - Arminia Bielefield x Werder Bremen - Disney+

Copa da Itália

32 avos (Jogo único)

  • 13h - Empoli x Reggiana - SportyNet (YouTube)

  • 13h30 - Sassuolo x Catanzaro - SportyNet (TV fechada e YouTube)

  • 15h45 - Lecce x Juve Stabia - SportyNet (YouTube)

  • 16h15 - Genoa x Vicenza - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Premier League

1ª rodada

  • 16h - Liverpool x Bournemouth - ESPN e Disney+

La Liga

1ª rodada

  • 14h - Girona x Rayo Vallecano - Disney+
  • 16h30 - Villarreal x Real Oviedo - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Série B

22ª rodada

  • 20h - Amazonas x América-MG - Disney

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

1ª rodada

  • 16h30 - Real Valladolid x Ceuta - Disney+

Campeonato Francês

1ª rodada

  • 15h45 - Rennes x Olympique de Marselha - CazéTV

Campeonato Turco

2ª rodada

  • 15h30 - Galatasaray x Faith Karagumruk - Disney+

Campeonato Argentino

Clausura - 5ª rodada

  • 19h - Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé - Disney+
  • 21h - Racing x Tigre - ESPN4 e Disney+

Campeonato Norueguês

18ª rodada

  • 14h - Stromsgodset x Bodo Glimt - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Egípcio

2ª rodada

  • 15h - Al Ahly x Pharco - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa da Liga Escocesa

Segunda fase (Jogo único)

  • 15h45 - Celtic x Falkirk - Canal GOAT

Brasileirão Feminino

Quartas de final - Jogo de volta

  • 21h - Corinthians x Bahia - SporTV e Globoplay

Brasileirão Sub-20

Semifinal - Jogo único

  • 18h30 - Palmeiras x Cruzeiro - SporTV e Globoplay
  • 19h - RB Bragantino x Athletico-PR - Massa Bruta TV (YouTube)

