Palmeiras x Santos pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Derrotado na última rodada da competição, em clássico contra o Corinthians, Verdão busca a vitória para seguir próximo da liderança
Palmeiras e Santos irão se enfrentar nesta quinta-feira (14), às 19h00 (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena Barueri pela sexta rodada do Paulistão Feminino.
Como chegam as equipes
O Palmeiras busca a vitória para se aproximar do Corinthians, grande líder da competição. A equipe alviverde possui 10 pontos e está na segunda colocação. Em seu último jogo na temporada, o time foi derrotado pelo Flamengo, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2.
O Santos realiza uma campanha abaixo das expectativas no Paulistão e ocupa a sexta colocação na tabela, com cinco pontos conquistados. As Sereias da Vila não venceram nenhuma de suas quatro últimas partidas e vem de empate contra o Realidade Jovem, por 1 a 1.
Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record News (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
- Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena Barueri, (SP)
- Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Palmeiras: Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Diany, Andressinha, Brena e Yoreli; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
Santos: Stefane, Evellyn, Ana Alice, Pardal e Laarissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Suzane Pires; Carol Baiana, Analuyza e Laryh. Técnico: Caio Couto