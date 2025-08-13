fechar
Palmeiras x Santos pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado na última rodada da competição, em clássico contra o Corinthians, Verdão busca a vitória para seguir próximo da liderança

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 17:56
Jogadora do Palmeiras em partida do Paulistão Feminino 2025
Jogadora do Palmeiras em partida do Paulistão Feminino 2025 - Reprodução/ Palmeiras

Palmeiras e Santos irão se enfrentar nesta quinta-feira (14), às 19h00 (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena Barueri pela sexta rodada do Paulistão Feminino.

Como chegam as equipes

O Palmeiras busca a vitória para se aproximar do Corinthians, grande líder da competição. A equipe alviverde possui 10 pontos e está na segunda colocação. Em seu último jogo na temporada, o time foi derrotado pelo Flamengo, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2.

O Santos realiza uma campanha abaixo das expectativas no Paulistão e ocupa a sexta colocação na tabela, com cinco pontos conquistados. As Sereias da Vila não venceram nenhuma de suas quatro últimas partidas e vem de empate contra o Realidade Jovem, por 1 a 1.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
  • Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, (SP)
  • Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Palmeiras: Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Diany, Andressinha, Brena e Yoreli; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Santos: Stefane, Evellyn, Ana Alice, Pardal e Laarissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Suzane Pires; Carol Baiana, Analuyza e Laryh. Técnico: Caio Couto

