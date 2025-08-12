Transmissão Corinthians x Ferroviária ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brabas lideram o Paulistão Feminino e chegam com moral após vitória sobre o Palmeiras. Equipe alvinegra está na liderança da competição

O Corinthians enfrenta a Ferroviária nesta terça-feira (12/08), às 18h00 (horário de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Como chegam as equipes

As Brabas do Corinthians lideram o estadual com 12 pontos conquistados em cinco jogos. A equipe vem de vitória sobre o Palmeiras e chega embalada também pela boa fase no Brasileirão Feminino, que segue em disputa pelas quartas de final.

Por outro lado, a Ferroviária, quarto colocada com oito pontos, busca consolidar sua posição no G-4. A equipe empatou recentemente em 0 a 0 com o São Paulo, em duelo pelo pelo Brasileirão.

Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura). A programação pode ser acompanhada pela plataforma de streaming GloboPlay.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6



Campeonato Paulista – Rodada 6 Data e Horário: 12/08 (terça-feira) - 18h00 (horário de Brasília)



12/08 (terça-feira) - 18h00 (horário de Brasília) Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)



Pacaembu, em São Paulo (SP) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Corinthians: Nicole; Yasmim, Érika, Mariza e Letícia Santos; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Millene. Técnico: Lucas Piccinato

Ferroviária: Luciana; Barrinha, Luana, Rafa Soares e Daiane; Duda Santos, Micaelly e Miriam Cris; Aline Gomes, Neném e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima