Corinthians x Ferroviária pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe alvinegra lidera o Paulistão Feminino e vem de vitória em clássico contra o Palmeiras, que colocou as Brabas na ponta da tabela
O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (12/08), às 18h00 (horário de Brasília), no Pacaembu, para enfrentar a Ferroviária em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Como chegam as equipes
O Corinthians chega com confiança e lidera a competição, com 12 pontos conquistados. As Brabas vem de vitória sobre o Palmeiras, pelo placar de 1 a 0. No Brasileirão, o time vem de vitória sobre o Bahia, por 2 a 1.
A Ferroviária, por outro lado, tenta se firmar entre as equipes que estão no G-4 da competição. Quarta colocada, com 8 pontos, a equipe de Araraquara vem de empate contra o Santos, por 1 a 1.
Onde assistir Corinthians e Ferroviária ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
- Data e Horário: 12/08 (terça-feira) - 18h00 (horário de Brasília)
- Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Corinthians: Nicole; Yasmim, Érika, Mariza e Letícia Santos; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Millene. Técnico: Lucas Piccinato
Ferroviária: Luciana; Barrinha, Luana, Rafa Soares e Daiane; Duda Santos, Micaelly e Miriam Cris; Aline Gomes, Neném e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima