Onde assistir | Notícia

Corinthians x Ferroviária pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe alvinegra lidera o Paulistão Feminino e vem de vitória em clássico contra o Palmeiras, que colocou as Brabas na ponta da tabela

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 18:03
Jogadoras do Corinthians comemoram gol
Jogadoras do Corinthians comemoram gol - Reprodução/ CBF

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (12/08), às 18h00 (horário de Brasília), no Pacaembu, para enfrentar a Ferroviária em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Como chegam as equipes

O Corinthians chega com confiança e lidera a competição, com 12 pontos conquistados. As Brabas vem de vitória sobre o Palmeiras, pelo placar de 1 a 0. No Brasileirão, o time vem de vitória sobre o Bahia, por 2 a 1.

A Ferroviária, por outro lado, tenta se firmar entre as equipes que estão no G-4 da competição. Quarta colocada, com 8 pontos, a equipe de Araraquara vem de empate contra o Santos, por 1 a 1.

Onde assistir Corinthians e Ferroviária ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
  • Data e Horário: 12/08 (terça-feira) - 18h00 (horário de Brasília)
  • Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Corinthians: Nicole; Yasmim, Érika, Mariza e Letícia Santos; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Tamires, Gabi Portilho e Millene. Técnico: Lucas Piccinato

Ferroviária: Luciana; Barrinha, Luana, Rafa Soares e Daiane; Duda Santos, Micaelly e Miriam Cris; Aline Gomes, Neném e Mylena Carioca. Técnica: Jéssica de Lima

