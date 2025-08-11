Transmissão Porto x Vitória de Guimarães ao vivo online: confira onde assistir
Dragões iniciam sua trajetória na Liga Portugal em busca do título da competição. Equipe espera "apagar da memória" vexame na Copa do Mundo de Clubes
Nesta segunda-feira, (11/08), às 16h45 (horário de Brasília), o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão em partida de abertura da temporada 2025/26 da Liga Portugal.
O Porto, que finalizou a temporada anterior na terceira colocação, busca esquecer a surpreendente eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Para a atual temporada, o técnico Martín Anselmi foi substituído pelo italiano Francesco Farioli.
Já o Vitória de Guimarães, sexto colocado na última edição da Liga Portugal com 54 pontos, espera aproveitar o cenário do rival para começar com o pé direito.
O clube comandado por Luís Pinto aposta no equilíbrio de elenco e na sólida organização defensiva para surpreender fora de casa.
Onde assistir Porto x Vitória de Guimarães ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão do jogo.
Ficha técnica
- Competição: Liga Portugal - Rodada 1
- Data e Horário: 11/08 (segunda-feira) - 16h45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro e Bednarek; André Franco, Varela, Gabri Veiga e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa. Técnico: Francesco Farioli.
Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Rivas e João Mendes; Tiago Silva e Mukendi; Arcanjo, Gustavo Silva e Vando Félix; Nélson Oliveira. Técnico: Luís Pinto.