Onde assistir | Notícia

Transmissão Porto x Vitória de Guimarães ao vivo online: confira onde assistir

Dragões iniciam sua trajetória na Liga Portugal em busca do título da competição. Equipe espera "apagar da memória" vexame na Copa do Mundo de Clubes

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 14:00
Elenco do Porto
Elenco do Porto - Reprodução/ Porto

Nesta segunda-feira, (11/08), às 16h45 (horário de Brasília), o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães no Estádio do Dragão em partida de abertura da temporada 2025/26 da Liga Portugal.

O Porto, que finalizou a temporada anterior na terceira colocação, busca esquecer a surpreendente eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Para a atual temporada, o técnico Martín Anselmi foi substituído pelo italiano Francesco Farioli.

Já o Vitória de Guimarães, sexto colocado na última edição da Liga Portugal com 54 pontos, espera aproveitar o cenário do rival para começar com o pé direito.

O clube comandado por Luís Pinto aposta no equilíbrio de elenco e na sólida organização defensiva para surpreender fora de casa.

Onde assistir Porto x Vitória de Guimarães ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão do jogo.

Ficha técnica

  • Competição: Liga Portugal - Rodada 1
  • Data e Horário: 11/08 (segunda-feira) - 16h45 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Dragão, Porto (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro e Bednarek; André Franco, Varela, Gabri Veiga e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samu Aghehowa. Técnico: Francesco Farioli.

Vitória de Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Borevkovic, Rivas e João Mendes; Tiago Silva e Mukendi; Arcanjo, Gustavo Silva e Vando Félix; Nélson Oliveira. Técnico: Luís Pinto.

