Transmissão Figueirense x Maringá ao vivo online: confira onde assistir
Duelo é crucial na luta contra o rebaixamento. Equipes vivem má fase: enquanto Figueira não vence há 4 jogos, paranaenses não vencem há 11 rodadas
O Figueirense recebe o Maringá nesta segunda-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série C, será disputado no Estádio Orlando Scarpelli.
Como chegam as equipes
O Figueirense não vence há quatro rodadas e busca a vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe catarinense ocupa a 17ª colocação na tabela, com apenas 16 pontos.
O Maringá está em 15º lugar na classificação, com 17 pontos conquistados, e busca a vitória para se afastar da zona da degola. O clube paranaense não vence há 11 rodadas.
Onde assistir Figueirense x Maringá ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (plataforma de streaming)
- SportyNet (TV por assinatura e streaming)
Ficha técnica
- Competição: Série C - Rodada 16
- Data e Horário: 11/08 (segunda-feira) - 17h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet
Prováveis Escalações
Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Mascarenhas; João Lucas, Rafinha Potiguar, Jhony Douglas e Nicolas; Gabriel Santiago e Felipe Augusto. Técnico: Pintado.
Maringá: Tony; Tito, Max Miller, Ronald e João Félix; Morelli, Zé Vitor e Cheron; Robertinho, Maranhão e Negueba, Técnico: Rodrigo Chipp.