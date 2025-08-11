fechar
Transmissão Figueirense x Maringá ao vivo online: confira onde assistir

Duelo é crucial na luta contra o rebaixamento. Equipes vivem má fase: enquanto Figueira não vence há 4 jogos, paranaenses não vencem há 11 rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 17:00
Imagem de jogo do Figueirense na S&eacute;rie C
Imagem de jogo do Figueirense na Série C - Lucas Jorge/Figueirense

O Figueirense recebe o Maringá nesta segunda-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série C, será disputado no Estádio Orlando Scarpelli.

Como chegam as equipes

O Figueirense não vence há quatro rodadas e busca a vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe catarinense ocupa a 17ª colocação na tabela, com apenas 16 pontos.

O Maringá está em 15º lugar na classificação, com 17 pontos conquistados, e busca a vitória para se afastar da zona da degola. O clube paranaense não vence há 11 rodadas.

Onde assistir Figueirense x Maringá ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (plataforma de streaming)
  • SportyNet (TV por assinatura e streaming)

Ficha técnica

  • Competição: Série C - Rodada 16
  • Data e Horário: 11/08 (segunda-feira) - 17h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Prováveis Escalações

Figueirense: Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Mascarenhas; João Lucas, Rafinha Potiguar, Jhony Douglas e Nicolas; Gabriel Santiago e Felipe Augusto. Técnico: Pintado.

Maringá: Tony; Tito, Max Miller, Ronald e João Félix; Morelli, Zé Vitor e Cheron; Robertinho, Maranhão e Negueba, Técnico: Rodrigo Chipp.

