fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Palmeiras x Ceará ao vivo online: confira onde assistir

Em momento turbulento após eliminação na Copa do Brasil, contra o Corinthians, Verdão busca seguir na briga pela liderança do Brasileirão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/08/2025 às 14:00
Piquerez e Raphael Veiga comemoram gol do Palmeiras
Piquerez e Raphael Veiga comemoram gol do Palmeiras - Cesar Greco/ Palmeiras

Palmeiras e Ceará medem forças neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Como chegam as equipes

No Brasileirão, o Palmeiras chega embalado por uma série de bons resultados e luta para se consolidar entre os líderes.

No entanto, o time alviverde vive um momento de instabilidade, já que vive um momento de crise após ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, após derrotas nas duas partidas.

Já o Ceará vive boa fase após permanecer invicto em duelos contra os dois líderes da competição. O Vozão venceu o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1, e vem de empate contra o Flamengo, em casa, por 1 a 1.

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

As duas plataformas também possuem sua transmissão disponibilizada pela plataforma de streaming GloboPlay. A depender da localização, o jogo pode ser acompanhado gratuitamente.

Ficha técnica

  • Competição: Série A - Rodada 19
  • Data e Horário: 10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Leia também

Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico
Sport

Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico
Transmissão América-MG x Remo ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão América-MG x Remo ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags