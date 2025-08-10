Transmissão Palmeiras x Ceará ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em momento turbulento após eliminação na Copa do Brasil, contra o Corinthians, Verdão busca seguir na briga pela liderança do Brasileirão

Palmeiras e Ceará medem forças neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Como chegam as equipes

No Brasileirão, o Palmeiras chega embalado por uma série de bons resultados e luta para se consolidar entre os líderes.

No entanto, o time alviverde vive um momento de instabilidade, já que vive um momento de crise após ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, após derrotas nas duas partidas.

Já o Ceará vive boa fase após permanecer invicto em duelos contra os dois líderes da competição. O Vozão venceu o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1, e vem de empate contra o Flamengo, em casa, por 1 a 1.

Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

As duas plataformas também possuem sua transmissão disponibilizada pela plataforma de streaming GloboPlay. A depender da localização, o jogo pode ser acompanhado gratuitamente.

Ficha técnica

Competição: Série A - Rodada 19



Série A - Rodada 19 Data e Horário: 10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)



10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)



Allianz Parque, São Paulo (SP) Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé