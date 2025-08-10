Transmissão Palmeiras x Ceará ao vivo online: confira onde assistir
Em momento turbulento após eliminação na Copa do Brasil, contra o Corinthians, Verdão busca seguir na briga pela liderança do Brasileirão
Palmeiras e Ceará medem forças neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.
Como chegam as equipes
No Brasileirão, o Palmeiras chega embalado por uma série de bons resultados e luta para se consolidar entre os líderes.
No entanto, o time alviverde vive um momento de instabilidade, já que vive um momento de crise após ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, após derrotas nas duas partidas.
Já o Ceará vive boa fase após permanecer invicto em duelos contra os dois líderes da competição. O Vozão venceu o Cruzeiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1, e vem de empate contra o Flamengo, em casa, por 1 a 1.
Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
As duas plataformas também possuem sua transmissão disponibilizada pela plataforma de streaming GloboPlay. A depender da localização, o jogo pode ser acompanhado gratuitamente.
Ficha técnica
- Competição: Série A - Rodada 19
- Data e Horário: 10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
- Onde Assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé