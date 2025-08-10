fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (10/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O calendário reserva a final da Supercopa da Inglaterra, além de confrontos pelas quatro divisões do Campeonato Brasileiro e muito mais

Por Robert Sarmento Publicado em 10/08/2025 às 4:06
Christian e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro na Série A
Christian e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro na Série A - Gustavo Martins/Cruzeiro

Apesar de começo de temporada na Europa, os jogos de hoje (10/08/25) já trazem uma final! Em Wemblay, Liverpool e Crystal Palace decidem o título da Supercopa da Inglaterra.

Além disso, tem vários amistosos. No Brasil, tem duelos de todas as divisões do Brasileirão. Em relação à Série D, os confrontos definem os últimos times classificados para as oitavas de final.

Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Jogos de hoje de futebol (10/08/2025)

Supercopa da Inglaterra

  • 11h - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+

Brasileirão Série A

  • 16h  - Palmeiras x Ceará - TV Globo, Premiere e Globoplay
  • 16h - Vasco x Atlético-MG - TV Globo, Premiere e Globoplay
  • 18h30 - Cruzeiro x Santos - Record, CazéTV, Premiere e Globoplay
  • 20h30 - Grêmio x Sport - Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

  • 16h - Avaí x Cuiabá - ESPN e Disney+
  • 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+

Brasileirão Série C

  • 11h - Londrina x Náutico - DAZN e SportyNet+
  • 16h30 - Anápolis x Brusque - SportyNet+
  • 16h30 - Floresta x Tombense - SportyNet+
  • 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Brasileirão Série D

  • 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
  • 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
  • 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)

  • 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)

Amistoso Internacional

  • 11h - Chelsea x Milan - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

  • 12h30 - Borussia Dortmund x Juventus - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

  • 16h - Villarreal x Aston Villa - Disney+

Amistoso Internacional Feminino

  • 09h - Borussia Dortmund x Juventus - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Português

  • 16h30 - Braga x Tondela - Disney+

Campeonato Holandês

  • 09h30 - Ajax x Telstar - ESPN2 e Disney+
  • 09h30 - AZ Alkmaar x Groningen - Disney+

Campeonato Belga

  • 13h30 - Standard Liège x Genk - DAZN

Campeonato Ucraniano

  • 12h - Karpaty x Shakhtar Donetsk - OneFootball

Campeonato Norueguês

  • 12h - Haugesund x Sarpsborg - OneFootball
  • 12h - Bryne x KFUM - OneFootball
  • 14h15 - Sandefjord x Viking - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 12h30 - Leicester x Sheffield Wednesday - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 08h30 - Holstein Kiel x Arminia Bielefeld - OneFootball
  • 08h30 - Bochum x Elversberg - OneFootball
  • 08h30 - Hertha Berlin x Karlsruher - OneFootball

Copa Paulista

  • 10h - Portuguesa Santista x Taubaté - Paulistão (YouTube)
  • 11h - Primavera x XV de Piracicaba - Ulisses TV (YouTube)

Brasileirão Feminino

  • 10h30 - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil, SporTV e Globoplay
  • 10h30 - RB Bragantino x Cruzeiro - SporTV2 e Globoplay

Campeonato Argentino

  • 20h - Argentinos Juniors x Unión Santa Fe - ESPN4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 11h - Cerro x Racing - Disney+
  • 13h30 - Danubio x Juventud - Disney+
  • 16h - Montevideo Wanderers x Plaza Colonia - Disney+
  • 18h30 - Miramar Misiones x Liverpool - Disney+

Major League Soccer

  • 19h - Cincinnati x Charlotte - Apple TVT
  • 19h - Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV
  • 19h - New York Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV
  • 21h - Orlando City x Inter Miami - Apple TV, Space e HBO Max
  • 23h - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - Apple TV

