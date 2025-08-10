Jogos de hoje (10/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O calendário reserva a final da Supercopa da Inglaterra, além de confrontos pelas quatro divisões do Campeonato Brasileiro e muito mais
Apesar de começo de temporada na Europa, os jogos de hoje (10/08/25) já trazem uma final! Em Wemblay, Liverpool e Crystal Palace decidem o título da Supercopa da Inglaterra.
Além disso, tem vários amistosos. No Brasil, tem duelos de todas as divisões do Brasileirão. Em relação à Série D, os confrontos definem os últimos times classificados para as oitavas de final.
Abaixo, veja a tabela do dia, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Jogos de hoje de futebol (10/08/2025)
Supercopa da Inglaterra
- 11h - Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+
Brasileirão Série A
- 16h - Palmeiras x Ceará - TV Globo, Premiere e Globoplay
- 16h - Vasco x Atlético-MG - TV Globo, Premiere e Globoplay
- 18h30 - Cruzeiro x Santos - Record, CazéTV, Premiere e Globoplay
- 20h30 - Grêmio x Sport - Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 16h - Avaí x Cuiabá - ESPN e Disney+
- 18h30 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Disney+
Brasileirão Série C
- 11h - Londrina x Náutico - DAZN e SportyNet+
- 16h30 - Anápolis x Brusque - SportyNet+
- 16h30 - Floresta x Tombense - SportyNet+
- 19h - Retrô x São Bernardo - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Brasileirão Série D
- 15h - Cianorte x Joinville - Metrópoles (YouTube)
- 15h - Tuna Luso x Maranhão - Metrópoles (YouTube)
- 16h - Lagarto x Central - Metrópoles (YouTube)
- 16h - América-RN x Juazeirense - Metrópoles (YouTube)
Amistoso Internacional
- 11h - Chelsea x Milan - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 12h30 - Borussia Dortmund x Juventus - DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 16h - Villarreal x Aston Villa - Disney+
Amistoso Internacional Feminino
- 09h - Borussia Dortmund x Juventus - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Português
- 16h30 - Braga x Tondela - Disney+
Campeonato Holandês
- 09h30 - Ajax x Telstar - ESPN2 e Disney+
- 09h30 - AZ Alkmaar x Groningen - Disney+
Campeonato Belga
- 13h30 - Standard Liège x Genk - DAZN
Campeonato Ucraniano
- 12h - Karpaty x Shakhtar Donetsk - OneFootball
Campeonato Norueguês
- 12h - Haugesund x Sarpsborg - OneFootball
- 12h - Bryne x KFUM - OneFootball
- 14h15 - Sandefjord x Viking - OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 12h30 - Leicester x Sheffield Wednesday - Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 08h30 - Holstein Kiel x Arminia Bielefeld - OneFootball
- 08h30 - Bochum x Elversberg - OneFootball
- 08h30 - Hertha Berlin x Karlsruher - OneFootball
Copa Paulista
- 10h - Portuguesa Santista x Taubaté - Paulistão (YouTube)
- 11h - Primavera x XV de Piracicaba - Ulisses TV (YouTube)
Brasileirão Feminino
- 10h30 - Flamengo x Palmeiras - TV Brasil, SporTV e Globoplay
- 10h30 - RB Bragantino x Cruzeiro - SporTV2 e Globoplay
Campeonato Argentino
- 20h - Argentinos Juniors x Unión Santa Fe - ESPN4 e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h - Cerro x Racing - Disney+
- 13h30 - Danubio x Juventud - Disney+
- 16h - Montevideo Wanderers x Plaza Colonia - Disney+
- 18h30 - Miramar Misiones x Liverpool - Disney+
Major League Soccer
- 19h - Cincinnati x Charlotte - Apple TVT
- 19h - Minnesota United x Colorado Rapids - Apple TV
- 19h - New York Red Bulls x Real Salt Lake - Apple TV
- 21h - Orlando City x Inter Miami - Apple TV, Space e HBO Max
- 23h - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - Apple TV