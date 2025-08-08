Transmissão Monaco x Inter de Milão ao vivo online: confira onde assistir
Nerazzurri, que voltam à ativa após a disputa do Mundial, onde foram eliminados pelo Fluminense, se preparam para Serie A e Liga dos Campeões
Nesta sexta-feira (08), Monaco e Inter de Milão às 15h00 (Horário de Brasília), em amistoso de pré-temporada. O confronto será disputado no Stade Louis II, no principado.
Como chegam as equipes
O Mônaco entra em campo embalado após permanecer invicto em sua pré-temporada. Além disso, o clube reforçou seu elenco com contratações de peso, como o meio-campista Paul Pogba, que retorna após suspensão por doping, e o jovem atacante Ansu Fati, emprestado pelo Barcelona.
A Inter de Milão, por sua vez, foi vice-campeã da Liga dos Campeões na última temporada. No entanto, o time comandado por Cristian Chivu foi surpreendido e eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Fluminense nas oitavas de final.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma SportyNet, no Youtube.
Ficha técnica
- Competição: Amistoso de Pré-Temporada
- Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
- Local: Stade Louis II, em Mônaco (França)
- Onde Assistir: SportyNet
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Monaco: Kohn; Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; Zakaria, Camara e Golovin; Minamino, Biereth e Balogun. Técnico: Adi Hütter.
Inter de Milão: Sommer; Darmian, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.