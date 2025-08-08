Transmissão Chelsea x Bayer Leverkusen ao vivo online: confira onde assistir
Blues chegam com moral após a conquista do título da Copa do Mundo de Clubes. Equipe londrina sonha em voltar a conquistar a Premier League
Chelsea e Bayer Leverkusen irão se enfrentar nesta sexta-feira (08), em 15h00 (Horário de Brasília). O confronto, que será disputado em Stamford Bridge, é válido por um amistoso de pré-temporada.
Onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:
- DAZN (plataforma de streaming)
- SportyNet (TV e Youtube)
O confronto será transmitido no SportyNet, no Youtube. O canal transmite o jogo de maneira gratuita.
Como chegam as equipes
O Chelsea volta a campo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, em que foi campeão. O clube londrino pode promover as primeiras partidas do atacante Estêvão, ex-Palmeiras.
O Bayer Leverkusen vive um período de reconstrução após as saídas dos destaques Wirtz e Frimpong, para o Liverpool, além do treinador Xabi Alonso, contratado pelo Real Madrid. O holandês Erik ten Hag assume o comando do time na próxima temporada.
Ficha técnica
- Competição: Amistoso de Pré-Temporada
- Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: DAZN e SportyNet
Prováveis Escalações
Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Hato, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tape e Tapsoba; Arthur, Grimaldo, Tella, Palacios e Maza; Kofane. Técnico: Erik ten Hag