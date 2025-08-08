fechar
Transmissão Chelsea x Bayer Leverkusen ao vivo online: confira onde assistir

Blues chegam com moral após a conquista do título da Copa do Mundo de Clubes. Equipe londrina sonha em voltar a conquistar a Premier League

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/08/2025 às 13:00
Estêvão, atacante do Chelsea
Estêvão, atacante do Chelsea - Reprodução/ Chelsea

Chelsea e Bayer Leverkusen irão se enfrentar nesta sexta-feira (08), em 15h00 (Horário de Brasília). O confronto, que será disputado em Stamford Bridge, é válido por um amistoso de pré-temporada.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • DAZN (plataforma de streaming)
  • SportyNet (TV e Youtube)

O confronto será transmitido no SportyNet, no Youtube. O canal transmite o jogo de maneira gratuita.

Como chegam as equipes

O Chelsea volta a campo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, em que foi campeão. O clube londrino pode promover as primeiras partidas do atacante Estêvão, ex-Palmeiras.

O Bayer Leverkusen vive um período de reconstrução após as saídas dos destaques Wirtz e Frimpong, para o Liverpool, além do treinador Xabi Alonso, contratado pelo Real Madrid. O holandês Erik ten Hag assume o comando do time na próxima temporada.

Ficha técnica

  • Competição: Amistoso de Pré-Temporada
  • Data e Horário: 08/08 (sexta-feira) - 15h00 (horário de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)
  • Onde Assistir: DAZN e SportyNet

Prováveis Escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Hato, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James; Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca

Bayer Leverkusen: Flekken, Hincapié, Tape e Tapsoba; Arthur, Grimaldo, Tella, Palacios e Maza; Kofane. Técnico: Erik ten Hag

