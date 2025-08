Transmissão Amazonas x Goiás ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Onça-Pintada busca escapar do Z-4, enquanto o Esmeraldino lidera a Série B com 37 pontos, vivendo grande fase. Duelo de opostos!

O Amazonas recebe o líder Goiás neste sábado, 2 de agosto, às 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

Não haverá transmissão ao vivo, online e gratuita.

Para acompanhar a partida ao vivo, você pode optar pelo Disney+ (plano premium), que exibe todas as partidas da rodada via streaming com alta qualidade e recursos exclusivos.

Além disso, alguns jogos são transmitidos pela ESPN, disponível em canais de TV por assinatura.

Como assistir aos jogos da Série B 2025:

Assinatura do Disney+ (plano premium):

Acesse o site ou o app do Disney+.

Escolha o plano premium que inclui o pacote de esportes.

Faça login ou crie sua conta.

Procure pela seção de esportes ou Campeonato Brasileiro Série B para assistir aos jogos ao vivo.

TV por assinatura com ESPN:

Verifique se seu plano de TV por assinatura inclui o canal ESPN.

Sintonize o canal no dia e horário da partida.

Aproveite a transmissão ao vivo com comentários e análises especializadas.

Ficha de jogo

Data: 02/08/2025

02/08/2025 Hora: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Arena da Amazônia, Manaus (AM) Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Amazonas

Renan; Carlos Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Domingos; Joaquín Torres, Kevin Ramírez e Gabriel Novaes (Henrique Almeida).

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Titi, Luiz Felipe e Willean Lepo (Moraes); Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá.