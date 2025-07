Classificação Série C 2025 atualizada: veja como seriam os confrontos do quadrangular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A primeira fase da Série C está chegando ao final! Faltam apenas cinco rodadas para o início do quadrangular decisivo.

Os clubes que encerrarem a etapa inicial nos quatro primeiros lugares estarão garantidos no quadrangular rumo ao acesso, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a Série D em 2026.

A briga está acirrada tanto pela classificação quanto para escapar do rebaixamento.

Na última rodada, o líder da competição, Caxias, encarou a Ponte Preta, segunda colocada. O clube gaúcho venceu a partida por 2 a 1 e encaminhou a vaga para o quadrangular final.

Por outro lado, o CSA, derrotado pelo Londrina, ficou para trás na disputa por uma posição na etapa decisiva.

Classificação da Série C 2025

Clube Pts PJ VIT E DER GP GC SG Caxias 30 14 10 0 4 24 17 7 Ponte Preta 26 14 8 2 4 14 12 2 Londrina 26 14 7 5 2 24 13 11 Náutico 23 14 6 5 3 15 6 9 São Bernardo 23 14 6 5 3 15 9 6 Brusque 21 14 6 3 5 15 13 2 Ypiranga 21 14 6 3 5 12 14 -2 Floresta 20 14 5 5 4 11 12 -1 CSA 18 14 4 6 4 16 15 1 Ituano 17 14 4 5 5 13 16 -3 Botafogo-PB 16 14 4 4 6 16 14 2 Guarani 16 14 4 4 6 10 13 -3 Maringá 16 14 3 7 4 18 20 -2 Anápolis 16 14 3 7 4 11 14 -3 ABC 16 14 2 10 2 16 18 -2 Figueirense 15 14 3 6 5 16 16 0 Itabaiana 14 14 4 2 8 12 17 -5 Confiança 14 14 3 5 6 15 20 -5 Retrô 13 14 3 4 7 6 15 -9 Tombense 12 14 2 6 6 12 17 -5

Partidas da próxima rodada da Série C

02/08 - CSA x Botafogo-PB

02/08 - Ponte Preta x Guarani

02/08 - ABC x Figueirense

03/08 - Maringá x Floresta



03/08 - São Bernardo x Tombense

03/08 - Náutico x Retrô

03/08 - Ypiranga x Caxias



04/08 - Confiança x Anápolis

04/08 - Ituano x Londrina

Possíveis grupos do quadrangular da Série C

Ao final da primeira fase, os oito clubes classificados ao quadrangular final da Série C serão divididos em dois grupos, com quatro times em cada chave.

No Grupo 1, estarão os clubes que encerrarem a primeira fase em 1º, 4º, 5º e 8º lugares. Enquanto as equipes que ficarem em 2º, 3º, 6º e 7º estarão na outra chave.

No momento, estas seriam as chaves do quadrangular final:

Chave 1

Caxias

Náutico

São Bernardo

Floresta

Chave 2