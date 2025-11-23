Resultado Chapecoense x Atlético-GO: placar em tempo real na última rodada da Série B
Chapecoense entra pressionada na Arena Condá precisando vencer e torcer por tropeços dos rivais. Atlético-GO cumpre tabela na última rodada da Série B
Clique aqui e escute a matéria
Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 38ª e última rodada da Série B 2025. O confronto marca um momento decisivo para o Verdão do Oeste, que ainda sonha com o acesso, enquanto o Dragão apenas cumpre tabela.
A Chape chega à rodada final com 59 pontos, fora do G-4, e precisa vencer sua partida em casa. Além disso, depende de tropeços de Criciúma, Goiás, Athletico-PR ou Remo, para conseguir ultrapassar ao menos um dos rivais diretos e alcançar a elite nacional.
Do outro lado, o Atlético-GO já não possui objetivos na competição. Sem risco de rebaixamento e sem chances de acesso, o time goiano joga leve, mas pode influenciar diretamente o futuro da Chapecoense dependendo do resultado.
Placar ao vivo – Chapecoense x Atlético-GO
Acompanhe aqui o andamento da partida em tempo real, com o giro do placar de todos os jogos da Série B.