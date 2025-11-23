fechar
Resultado Chapecoense x Atlético-GO: placar em tempo real na última rodada da Série B

Chapecoense entra pressionada na Arena Condá precisando vencer e torcer por tropeços dos rivais. Atlético-GO cumpre tabela na última rodada da Série B

Por Thiago Seabra Publicado em 23/11/2025 às 17:27
No último domingo (17), apenas quatro equipes entraram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, a Chapecoense venceu o Paysandu por 2x0 e entrou no G4 da competição. Já a Ferroviária venceu o Atlético Goianiense, fora de casa, por 3x1, e subiu na tabela.
Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 38ª e última rodada da Série B 2025. O confronto marca um momento decisivo para o Verdão do Oeste, que ainda sonha com o acesso, enquanto o Dragão apenas cumpre tabela.

A Chape chega à rodada final com 59 pontos, fora do G-4, e precisa vencer sua partida em casa. Além disso, depende de tropeços de Criciúma, Goiás, Athletico-PR ou Remo, para conseguir ultrapassar ao menos um dos rivais diretos e alcançar a elite nacional.

Do outro lado, o Atlético-GO já não possui objetivos na competição. Sem risco de rebaixamento e sem chances de acesso, o time goiano joga leve, mas pode influenciar diretamente o futuro da Chapecoense dependendo do resultado.

Placar ao vivo – Chapecoense x Atlético-GO

Acompanhe aqui o andamento da partida em tempo real, com o giro do placar de todos os jogos da Série B.

