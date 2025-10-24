fechar
Serie B | Notícia

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Coxa lidera a competição, com 57 pontos, e se prepara para encarar o Volta Redonda. Em grande fase, Remo entra no G-4 e encara o Cuiabá

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 14:56
Taça da Série B 2025
Taça da Série B 2025 - Reprodução/ CBF

A 34ª rodada da Série B 2025 se aproxima e a luta pelo acesso segue acirrada. Diversos clubes seguem com chances reais de conquistarem uma vaga na próxima edição da primeira divisão do futebol brasileiro.

Líder da competição, com 57 pontos, o Coritiba está três pontos à frente de seus rivais diretos na luta pelo G-4 e se prepara para encarar o Volta Redonda, que está na zona de rebaixamento.

Logo abaixo do Coxa, quatro clubes estão empatados em pontos. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino, primeiro time fora do G-4, possuem 54 pontos, mas apenas o time paulista está fora do G-4 pelos critérios de desempate.

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 57 33 16 9 8 34 21 13
Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15
Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 13
Remo 54 33 14 12 7 42 32 10
Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 9
Goiás 52 33 14 10 9 37 32 5
Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3
Cuiabá 50 33 13 11 9 40 37 3
CRB 48 33 14 6 13 39 34 5
10º Atlético-GO 48 33 12 12 9 36 33 3
11º Avaí 45 33 11 12 10 41 35 6
12º Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2
13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3
14º América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5
15º Ferroviária 38 33 8 14 11 38 44 -6
16º Athletic 37 33 10 7 16 38 47 -9
17º Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13
18º Botafogo-SP 34 33 8 10 15 29 49 -20
19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15
20º Paysandu 27 33 5 12 16 30 42 -12

Confira a agenda de jogos da 34ª rodada

Sexta-feira (24/10)

  • Novorizontino x Botafogo-SP (19h00)
  • Cuiabá x Remo (21h35)

Sábado (25/10)

  • Volta Redonda x Coritiba (16h00)
  • Athletic x América-MG (16h00)
  • Paysandu x Avaí (18h30)
  • Criciúma x Goiás (20h30)

Domingo (26/10)

  • CRB x Atlético-GO (16h00)
  • Vila Nova x Ferroviária (18h30)

Segunda-feira (27/10)

  • Chapecoense x Operário (19h00)
  • Athletico-PR x Amazonas (21h30)

