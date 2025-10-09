Brasil x Coreia do Sul: veja o histórico de confrontos entre as seleções
O último confronto entre as equipes ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 e terminou com vitória do Brasil por 4 a 1.
A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), para o primeiro amistoso de preparação rumo à Copa do Mundo de 2026.
O adversário será a Coreia do Sul, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em um confronto que adiciona mais um capítulo a um histórico amplamente favorável ao Brasil, que não perde para os coreanos há 26 anos.
Desde o primeiro duelo entre as seleções, em 1995, foram disputados oito jogos: o Brasil venceu sete e sofreu apenas uma derrota, em 1999, quando a equipe asiática venceu por 1 a 0, com gol de Kim Do-Hoon aos 47 minutos do segundo tempo.
Desde então, a Seleção mantém uma sequência invicta contra a Coreia do Sul, que já dura mais de duas décadas.
Histórico Geral
Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias brasileiras e apenas um triunfo asiático. Nenhum jogo terminou empatado.
O aproveitamento brasileiro é de 88%, enquanto os coreanos venceram apenas 12% dos confrontos. A única derrota brasileira ocorreu em amistoso realizado em Seul, em 1999, quando a seleção foi superada por 1 a 0.
Retrospecto entre Brasil e Coreia do Sul
- 1995 – Coreia do Sul 0 x 1 Brasil (amistoso)
- 1997 – Coreia do Sul 1 x 2 Brasil (amistoso)
- 1999 – Coreia do Sul 1 x 0 Brasil (amistoso)
- 2002 – Coreia do Sul 2 x 3 Brasil (amistoso)
- 2013 – Coreia do Sul 0 x 2 Brasil (amistoso)
- 2019 – Brasil 3 x 0 Coreia do Sul (amistoso)
- 2022 – Coreia do Sul 1 x 5 Brasil (amistoso)
- 2022 – Brasil 4 x 1 Coreia do Sul (Copa do Mundo)
Último confronto entre as seleções
O confronto ocorreu pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e o Brasil construiu o resultado ainda no primeiro tempo, com gols de Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá, em uma exibição exuberante de futebol coletivo e ofensivo.
A Coreia do Sul descontou na segunda etapa, mas não ameaçou o domínio brasileiro.