Espanha x Brasil no Mundial Sub-20: confira horário e onde assistir ao vivo

A Seleção Brasileira não estreou da melhor forma no Mundial Sub-20, mas chega com força total para o próximo confronto desta semana.

O Brasil volta a campo neste sábado (04) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra a Espanha, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.

Além de precisar vencer a equipe europeia, que se encontra na mesma posição difícil, com apenas um ponto conquistado em dois duelos, o Brasil ainda torce para que o México não vença o líder Marrocos no jogo final do grupo, para que seja possível ultrapassá-lo.

Um empate também pode salvar a seleção, desde que o México seja derrotado.

A competição, que acontece no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro, conta com seis grupos de quatro equipes cada.

Os dois melhores de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, que também seguem para as oitavas de final.

Onde assistir Espanha x Brasil ao vivo?

A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal esportivo do influenciador Casimiro Miguel, e pelo SporTV, canal fechado. A plataforma de streaming FIFA+ também exibirá os jogos ao vivo.

Ficha do jogo

Data: Sábado, 4 de outubro de 2025

Sábado, 4 de outubro de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)

Estádio Nacional de Chile (Santiago) Transmissão: CazéTV (YouTube) e FIFA + (internet)

Jogos do Brasil na primeira fase

Domingo, 28 de setembro

Brasil 2 x 2 México

Quarta-feira, 1 de outubro

20h00: Brasil 1 x 2 Marrocos

Sábado, 4 de outubro

17h00: Brasil x Espanha

Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians (BRA)

Lucas Furtado - Vitoria (POR)

Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

Gilberto - Palmeiras (BRA)

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco (BRA)

Léo Derik - Athletico-PR (BRA)

Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)

Iago - Flamengo (BRA)

João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras (BRA)

João Cruz - Athletico-PR (BRA)

Murilo - Cruzeiro (BRA)

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes