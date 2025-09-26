Brasil x México no Mundial Sub-20: confira horário e onde assistir ao vivo
Brasil estreia na Copa do Mundo Sub-20 contra México e ainda enfrenta Marrocos e Espanha; veja como funciona a primeira fase e o mata-mata.
O Brasil estreia neste domingo (28) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra o México, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.
Este será o jogo de estreia da seleção dirigida por Ramon Menezes, que ainda terá pela frente confrontos contra Marrocos e Espanha na primeira fase, que segue até 5 de outubro.
A competição, que acontece no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro, conta com seis grupos de quatro equipes cada.
Os dois melhores de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, que também seguem para as oitavas de final.
Onde assistir Brasil x México ao vivo?
A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal de transmissão esportiva do influenciador Casimiro Miguel. A plataforma de streaming FIFA+ também mostrará os jogos ao vivo.
Ficha do jogo
- Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)
- Transmissão: CazéTV (YouTube) e FIFA + (internet)
Jogos do Brasil na primeira fase
Domingo, 28 de setembro
- 20h00: Brasil x México
Quarta-feira, 1 de outubro
- 20h00: Brasil x Marrocos
Sábado, 4 de outubro
- 17h00: Brasil x Espanha
Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
Goleiros
- Felipe Longo - Corinthians (BRA)
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro (BRA)
Defensores
- Gilberto - Palmeiras (BRA)
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco (BRA)
- Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
- Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
- Iago - Flamengo (BRA)
- João Souza - Flamengo (BRA)
Meio-campistas
- Coutinho - Palmeiras (BRA)
- João Cruz - Athletico-PR (BRA)
- Murilo - Cruzeiro (BRA)
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)
Atacantes
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras (BRA)
- Gustavo Prado - Internacional (BRA)
- Luighi - Palmeiras (BRA)
- Pedrinho - Zenit
- Wesley - Al Nassr (SAU)