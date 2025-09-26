fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x México no Mundial Sub-20: confira horário e onde assistir ao vivo

Brasil estreia na Copa do Mundo Sub-20 contra México e ainda enfrenta Marrocos e Espanha; veja como funciona a primeira fase e o mata-mata.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 16:30
Jogadores da seleção brasileira sub-20
Jogadores da seleção brasileira sub-20 - Reprodução/ Instagram

O Brasil estreia neste domingo (28) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra o México, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.

Este será o jogo de estreia da seleção dirigida por Ramon Menezes, que ainda terá pela frente confrontos contra Marrocos e Espanha na primeira fase, que segue até 5 de outubro.

A competição, que acontece no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro, conta com seis grupos de quatro equipes cada.

Os dois melhores de cada grupo avançam diretamente para o mata-mata, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, que também seguem para as oitavas de final.

Onde assistir Brasil x México ao vivo?

A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal de transmissão esportiva do influenciador Casimiro Miguel. A plataforma de streaming FIFA+ também mostrará os jogos ao vivo.

Ficha do jogo

  • Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube) e FIFA + (internet)

Jogos do Brasil na primeira fase

Domingo, 28 de setembro

  • 20h00: Brasil x México

Quarta-feira, 1 de outubro

  • 20h00: Brasil x Marrocos

Sábado, 4 de outubro

  • 17h00: Brasil x Espanha

Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Goleiros

  • Felipe Longo - Corinthians (BRA)
  • Lucas Furtado - Vitoria (POR)
  • Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

  • Gilberto - Palmeiras (BRA)
  • Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
  • Leandrinho - Vasco (BRA)
  • Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
  • Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
  • Iago - Flamengo (BRA)
  • João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

  • Coutinho - Palmeiras (BRA)
  • João Cruz - Athletico-PR (BRA)
  • Murilo - Cruzeiro (BRA)
  • Rayan Lucas - Sporting (POR)
  • Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes

  • Deivid Washington - Chelsea (ING)
  • Erick Belé - Palmeiras (BRA)
  • Gustavo Prado - Internacional (BRA)
  • Luighi - Palmeiras (BRA)
  • Pedrinho - Zenit
  • Wesley - Al Nassr (SAU)

