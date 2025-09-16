Ranking da Fifa tem novo líder e coloca Brasil no caminho de Alemanha ou Itália no sorteio da Copa do Mundo 2026
Entidade máxima do futebol mundial divulgará atualização após Data Fifa de setembro nesta quarta-feira (17); Ranking definirá potes do sorteio da Copa
A Fifa anunciará nesta quarta-feira (17), a mais nova atualização do Ranking da Fifa, que embora muito questionado ao longo da história, segue sendo fundamental para a Copa do Mundo.
Afinal, é ele quem definirá os potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, marcado para o dia 5 de dezembro, no Kennethy Center, em Washington, nos EUA.
Lembrando que as 48 seleções que disputarão a competição serão divididas em quatro potes de 12 seleções cada distribuídas de acordo com a sua posição no Ranking.
As exceções são Estados Unidos, Canadá e México, países sede e que, portanto, figurarão no Pote 1 com grupos já pré-definidos (D, C e A, respectivamente), e as equipes que avançarão pela Repescagem, uma vez que ela só será definida em março de 2026, após o sorteio.
Sendo assim, as 9 melhores seleções do Ranking da Fifa se juntarão as anfitriãs no Pote 1 como "cabeças-de-chave".
Novo Ranking da Fifa tem Espanha na liderança, Brasil em queda e Alemanha e Itália no Pote 2
De acordo com os critérios de pontuação, já se é possível determinar a nova configuração do ranking, que trará algumas mudanças importantes, que vão desde a mudança na liderança, com a Argentina sendo ultrapassada por Espanha, nova líder, e França, até a saída de Alemanha e Itália da faixa do Pote 1.
Com uma vitória e uma derrota, respectivamente contra Chile e Bolívia, o Brasil perderá 16.09 pontos e será ultrapassado por Portugal, que venceu suas duas partidas pelas Eliminatórias, e ocupará o 6° lugar do Ranking, enquanto que a seleção de Cristiano Ronaldo será a 5ª colocada.
Além disso, a distância para a Holanda, 7ª colocada, é menor que para os portugueses.
Caso a Laranja Mecânica, que venceu a Lituânia e empatou com a Polônia houvesse vencido os poloneses, potencialmente teria ultrapassado a Seleção Brasileira.
De qualquer forma, em termos objetivos, não há tempo hábil para tirar o Brasil do TOP 9 até novembro, quando será feita a última atualização do Ranking antes do sorteio e que, portanto, definirá os cabeças-de-chave que se juntarão aos três países sede (Estados Unidos, Canadá e México).
España, nuevo líder del Ranking FIFA.— Cambio de Juego (@_cambiodejuego) September 10, 2025.
Brasil cae al 6° lugar tras perder en Bolivia.
Croacia hace lo suyo y con la derrota de Alemania, entra a zona de cabezas de serie.
Ecuador se acerca al bombo 2 al vencer a Argentina. pic.twitter.com/jVYG6FwtUI
Alemanha e Itália no Pote 2? Veja como funciona o sorteio da Copa do Mundo 2026
Se as Eliminatórias da Copa do Mundo acabassem hoje, a Alemanha sequer disputaria a repescagem, enquanto a Itália iria para a sua terceira consecutiva.
Essa situação, claro, ainda pode mudar e ambas as Tetracampeãs consigam suas classificações para 2026, mas, o que deve ser mais difícil de ser revertido é situação de ambas no Ranking da Fifa.
Hoje, a Itália, apesar das duas vitórias em setembro, é a 10ª colocada do Ranking, perdendo sua vaga no Top 9 para a Croácia, enquanto que a Alemanha, que perdeu três posições e foi ultrapassada por, além de italianos e croatas, pelo Marrocos, é apenas a 12ª colocada.
Se terminarem nessas situações, ambas estarão no Pote 2 e poderão pintar no grupo de outras grandes seleções cabeças-de-chave, incluindo o grupo do Brasil.
- Pote 1: EUA, Canadá e México + 1ª a 9ª colocada no Ranking da Fifa
- Pote 2: 10ª a 21ª colocada no Ranking da Fifa
- Pote 3: 22ª a 33ª colocada no Ranking da Fifa
- Pote 4: 34ª a 45ª colocada no Ranking da Fifa
* O Pote 3 e Pote 4 devem contar com seleções vindas da Repescagem, sendo quatro delas da Europa e outras duas do "resto do mundo".
Top 12 Ranking da Fifa de setembro
Pote 1
- 1. Espanha - Pote 1
- 2. França - Pote 1
- 3. Argentina - Pote 1
- 4. Inglaterra - Pote 1
- 5. Portugal - Pote 1
- 6. Brasil - Pote 1
- 7. Holanda - Pote 1
- 8. Bélgica - Pote 1
- 9. Croácia - Pote 1
Pote 2
- 10. Itália - Pote 2
- 11. Marrocos - Pote 2
- 12. Alemanha - Pote 2
Distribuição das vagas da Copa do Mundo 2026
- Europa: 16 vagas (12 diretas + 4 repescagem)
- América do Sul: 6 vagas
- América do Norte e Central: 6 vagas
- Ásia: 8 vagas
- África: 9 vagas
- Oceania: 1 vaga
- Repescagem Mundial: 2 vagas
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
Seleções que disputarão a Repescagem Mundial
- Nova Caledônia (Oceania)
- Bolívia (América do Sul)
- 1 seleção africana
- 1 seleção asiática
- 2 seleções da América do Norte/Central