fechar
Selecao brasileira | Notícia

Ranking da Fifa tem novo líder e coloca Brasil no caminho de Alemanha ou Itália no sorteio da Copa do Mundo 2026

Entidade máxima do futebol mundial divulgará atualização após Data Fifa de setembro nesta quarta-feira (17); Ranking definirá potes do sorteio da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 16/09/2025 às 20:06
18 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e duas garantiram disputa da Repescagem
18 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo 2026 e duas garantiram disputa da Repescagem - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Fifa anunciará nesta quarta-feira (17), a mais nova atualização do Ranking da Fifa, que embora muito questionado ao longo da história, segue sendo fundamental para a Copa do Mundo.

Afinal, é ele quem definirá os potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, marcado para o dia 5 de dezembro, no Kennethy Center, em Washington, nos EUA.

Lembrando que as 48 seleções que disputarão a competição serão divididas em quatro potes de 12 seleções cada distribuídas de acordo com a sua posição no Ranking.

As exceções são Estados UnidosCanadáMéxico, países sede e que, portanto, figurarão no Pote 1 com grupos já pré-definidos (D, C e A, respectivamente), e as equipes que avançarão pela Repescagem, uma vez que ela só será definida em março de 2026, após o sorteio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sendo assim, as 9 melhores seleções do Ranking da Fifa se juntarão as anfitriãs no Pote 1 como "cabeças-de-chave".

Novo Ranking da Fifa tem Espanha na liderança, Brasil em queda e Alemanha e Itália no Pote 2

De acordo com os critérios de pontuação, já se é possível determinar a nova configuração do ranking, que trará algumas mudanças importantes, que vão desde a mudança na liderança, com a Argentina sendo ultrapassada por Espanha, nova líder, e França, até a saída de Alemanha e Itália da faixa do Pote 1.

 

Com uma vitória e uma derrota, respectivamente contra Chile e Bolívia, o Brasil perderá 16.09 pontos e será ultrapassado por Portugal, que venceu suas duas partidas pelas Eliminatórias, e ocupará o 6° lugar do Ranking, enquanto que a seleção de Cristiano Ronaldo será a 5ª colocada.

Além disso, a distância para a Holanda7ª colocada, é menor que para os portugueses.

Caso a Laranja Mecânica, que venceu a Lituânia e empatou com a Polônia houvesse vencido os poloneses, potencialmente teria ultrapassado a Seleção Brasileira.

De qualquer forma, em termos objetivos, não há tempo hábil para tirar o Brasil do TOP 9 até novembro, quando será feita a última atualização do Ranking antes do sorteio e que, portanto, definirá os cabeças-de-chave que se juntarão aos três países sede (Estados Unidos, Canadá e México).

Alemanha e Itália no Pote 2? Veja como funciona o sorteio da Copa do Mundo 2026

Se as Eliminatórias da Copa do Mundo acabassem hoje, a Alemanha sequer disputaria a repescagem, enquanto a Itália iria para a sua terceira consecutiva.

Essa situação, claro, ainda pode mudar e ambas as Tetracampeãs consigam suas classificações para 2026, mas, o que deve ser mais difícil de ser revertido é situação de ambas no Ranking da Fifa.

Hoje, a Itália, apesar das duas vitórias em setembro, é a 10ª colocada do Ranking, perdendo sua vaga no Top 9 para a Croácia, enquanto que a Alemanha, que perdeu três posições e foi ultrapassada por, além de italianos e croatas, pelo Marrocos, é apenas a 12ª colocada.

Se terminarem nessas situações, ambas estarão no Pote 2 e poderão pintar no grupo de outras grandes seleções cabeças-de-chave, incluindo o grupo do Brasil.

  • Pote 1: EUA, Canadá e México + 1ª a 9ª colocada no Ranking da Fifa
  • Pote 2: 10ª a 21ª colocada no Ranking da Fifa
  • Pote 3: 22ª a 33ª colocada no Ranking da Fifa
  • Pote 4: 34ª a 45ª colocada no Ranking da Fifa

* O Pote 3 e Pote 4 devem contar com seleções vindas da Repescagem, sendo quatro delas da Europa e outras duas do "resto do mundo".

Top 12 Ranking da Fifa de setembro

Pote 1

  • 1. Espanha - Pote 1
  • 2. França - Pote 1
  • 3. Argentina - Pote 1
  • 4. Inglaterra - Pote 1
  • 5. Portugal - Pote 1
  • 6. Brasil - Pote 1
  • 7. Holanda - Pote 1
  • 8. Bélgica - Pote 1
  • 9. Croácia - Pote 1

Pote 2

  • 10. Itália - Pote 2
  • 11. Marrocos - Pote 2
  • 12. Alemanha - Pote 2

Distribuição das vagas da Copa do Mundo 2026

  • Europa: 16 vagas (12 diretas + 4 repescagem)
  • América do Sul: 6 vagas
  • América do Norte e Central: 6 vagas
  • Ásia: 8 vagas
  • África: 9 vagas
  • Oceania: 1 vaga
  • Repescagem Mundial: 2 vagas

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

  1. Canadá (país-sede)
  • Estados Unidos (país-sede)
  • México (país-sede)
  • Japão (Ásia)
  • Irã (Ásia)
  • Uzbequistão (Ásia)
  • Coreia do Sul (Ásia)
  • Jordânia (Ásia)
  • Austrália (Ásia)
  • Nova Zelândia (Oceania)
  • Argentina (América do Sul)
  • Brasil (América do Sul)
  • Equador (América do Sul)
  • Uruguai (América do Sul)
  • Colômbia (América do Sul)
  • Paraguai (América do Sul)
  • Marrocos (África)
  • Tunísia (África)

Seleções que disputarão a Repescagem Mundial

  • Nova Caledônia (Oceania)
  • Bolívia (América do Sul)
  • 1 seleção africana
  • 1 seleção asiática
  • 2 seleções da América do Norte/Central

Leia também

Por que Vinicius Junior está no banco do Real Madrid? Entenda ausência de craque da Seleção Brasileira na estreia da Champions
Seleção Brasileira

Por que Vinicius Junior está no banco do Real Madrid? Entenda ausência de craque da Seleção Brasileira na estreia da Champions
Classificação do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real
Vôlei Masculino

Classificação do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

Compartilhe

Tags