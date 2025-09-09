fechar
Bolívia x Brasil: entenda o que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa

Amarelinha entra em campo nesta terça-feira (09), em duelo disputado a 4.100 metros de altitude, na cidade de El Alto, em sua despedida do torneio

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/09/2025 às 15:15
Troféu da Copa do Mundo, a Taça Fifa
Troféu da Copa do Mundo, a Taça Fifa - Fifa / Reprodução

A Seleção Brasileira se despede das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09), em duelo contra a Bolívia, que será disputado na cidade de El Alto, pela última rodada do torneio qualificatório.

Por estar garantida na próxima edição da Copa do Mundo, a Amarelinha irá apenas cumprir tabela na rodada decisiva.

No entanto, a partida contra os bolivianos terá um ingrediente especial para a seleção anfitriã, que sonha com uma vaga no torneio.

O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Apesar de todos os países sul-americanos classificados diretamente ao torneio (Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai), estarem definidos, ainda resta uma vaga na repescagem mundial.

Previamente à última rodada, Venezuela e Bolívia lutam pela sétima colocação, que concede a possibilidade de participação na repescagem.

A Seleção Venezuelana possui 18 pontos, enquanto a Bolívia possui um ponto a menos. Portanto, os dois países seguem com chances de garantirem a classificação para a Copa do Mundo.

Enquanto a Venezuela pode garantir a vaga se vencer a Colômbia, em casa, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da "Viñotinto".

Todos os jogos serão disputados às 20h30 (horário de Brasília). A partida entre Bolívia x Brasil terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão também pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.

