Bolívia x Brasil: entenda o que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa
Amarelinha entra em campo nesta terça-feira (09), em duelo disputado a 4.100 metros de altitude, na cidade de El Alto, em sua despedida do torneio
A Seleção Brasileira se despede das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09), em duelo contra a Bolívia, que será disputado na cidade de El Alto, pela última rodada do torneio qualificatório.
Por estar garantida na próxima edição da Copa do Mundo, a Amarelinha irá apenas cumprir tabela na rodada decisiva.
No entanto, a partida contra os bolivianos terá um ingrediente especial para a seleção anfitriã, que sonha com uma vaga no torneio.
O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo
Apesar de todos os países sul-americanos classificados diretamente ao torneio (Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai), estarem definidos, ainda resta uma vaga na repescagem mundial.
Previamente à última rodada, Venezuela e Bolívia lutam pela sétima colocação, que concede a possibilidade de participação na repescagem.
A Seleção Venezuelana possui 18 pontos, enquanto a Bolívia possui um ponto a menos. Portanto, os dois países seguem com chances de garantirem a classificação para a Copa do Mundo.
Enquanto a Venezuela pode garantir a vaga se vencer a Colômbia, em casa, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da "Viñotinto".
Todos os jogos serão disputados às 20h30 (horário de Brasília). A partida entre Bolívia x Brasil terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão também pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.