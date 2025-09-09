Bolívia x Brasil: entenda o que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Amarelinha entra em campo nesta terça-feira (09), em duelo disputado a 4.100 metros de altitude, na cidade de El Alto, em sua despedida do torneio

A Seleção Brasileira se despede das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09), em duelo contra a Bolívia, que será disputado na cidade de El Alto, pela última rodada do torneio qualificatório.

Por estar garantida na próxima edição da Copa do Mundo, a Amarelinha irá apenas cumprir tabela na rodada decisiva.

No entanto, a partida contra os bolivianos terá um ingrediente especial para a seleção anfitriã, que sonha com uma vaga no torneio.

O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Apesar de todos os países sul-americanos classificados diretamente ao torneio (Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai), estarem definidos, ainda resta uma vaga na repescagem mundial.

Previamente à última rodada, Venezuela e Bolívia lutam pela sétima colocação, que concede a possibilidade de participação na repescagem.

A Seleção Venezuelana possui 18 pontos, enquanto a Bolívia possui um ponto a menos. Portanto, os dois países seguem com chances de garantirem a classificação para a Copa do Mundo.

Enquanto a Venezuela pode garantir a vaga se vencer a Colômbia, em casa, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da "Viñotinto".

Todos os jogos serão disputados às 20h30 (horário de Brasília). A partida entre Bolívia x Brasil terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão também pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.